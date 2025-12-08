Președintele PSD, Sorin Grindeanu: Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti

Preşedintele PSD, Sorian Grindeanu, a transmis, duminică seară, felicitări noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu. În același timp, el a precizat că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea localităţilor unde acestea s-au organizat.

”Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti (...) Bucureştenii au decis, Ciprian este noul primar general, îi urez succes”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Acesta a remarcat însă că PSD a câştigat majoritatea alegerilor în localităţile unde scrutinul s-a organizat duminică.

Din 14 locuri unde s-au organizat alegeri, Grindeanu a remarcat că PSD a câştihat 12, iar PNL 2.

”Niciunde AUR, niciunde USR. Eu cred că spune ceva acest lucru”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele PSD a adăugat că, în Bucureşti, PSD este ”în scorul politic”.

