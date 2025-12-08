Președintele PSD, Sorin Grindeanu: Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti

08-12-2025 | 00:30
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / George Calin

Preşedintele PSD, Sorian Grindeanu, a transmis, duminică seară, felicitări noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu. În același timp, el a precizat că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea localităţilor unde acestea s-au organizat.

Cristian Matei

”Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti (...) Bucureştenii au decis, Ciprian este noul primar general, îi urez succes”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Acesta a remarcat însă că PSD a câştigat majoritatea alegerilor în localităţile unde scrutinul s-a organizat duminică.

Din 14 locuri unde s-au organizat alegeri, Grindeanu a remarcat că PSD a câştihat 12, iar PNL 2.

Niciunde AUR, niciunde USR. Eu cred că spune ceva acest lucru”, a adăugat Grindeanu.

elena lasconi
Elena Lasconi, după alegerile din București: ”O zi bună pentru democraţie”. Ce fotografie a pus pe Facebook cu Ciprian Ciucu

Preşedintele PSD a adăugat că, în Bucureşti, PSD este ”în scorul politic”.

Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general

Elena Lasconi, după alegerile din București: ”O zi bună pentru democraţie”. Ce fotografie a pus pe Facebook cu Ciprian Ciucu
Elena Lasconi, după alegerile din București: ”O zi bună pentru democraţie”. Ce fotografie a pus pe Facebook cu Ciprian Ciucu

Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care-l dau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu, un mesaj de apreciere.

Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale
Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026.

LIVE TEXT: Rezultate parțiale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
LIVE TEXT: Rezultate parțiale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii au fost chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul a avut loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, a fost ales noul primar al Capitalei. Pe 7 decembrie au avut loc alegerile locale parțiale, iar bucureștenii l-au ales pe noul primar cu peste 35% dintre voturile exprimate.

