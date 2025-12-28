Nicuşor Dan, după întâlnirea cu românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: O poveste care inspiră România

Nicuşor Dan a declarat, după întâlnirea cu Sir George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar Canary Wharf din Londra, că parcursul său profesional şi ataşamentul de România arată că performanţa românească poate avea succes oriunde.

”A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectaţi şi apreciaţi români din Marea Britanie. De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf”, afirmă Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

În opinia preşedintelui parcursul profesional remarcabil al inginerului român şi ataşamentul constant faţă de ţara noastră demonstrează că performanţa românească poate deveni o sursă de inspiraţie şi o poveste de succes oriunde în lume

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat săptămâna trecută la Paris şi la Londra, unde a avut întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor de români.

Sâmbătă, a postat o imagine de la întâlnirea cu cu fiul lui Ion Raţiu, Nicolae Raţiu, despre care afirmă că este un reper de implicare civică în susţinerea parcursului democratic al României.

În luna mai, antreprenorul George Iacobescu a fost decorat de Ilie Bolojan, în calitate de preşedintele interimar, cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer, pentru serviciile excepţionale aduse statului român, prin promovarea constantă a României.

