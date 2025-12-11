Când ar urma să revină apa potabilă în județele Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: „Dacă toate analizele vor ieși bine la DSP”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată din cele două judeţe, Prahova şi Dâmboviţa.

Ministrul Mediului a anunţat la Europa FM că astăzi deja a fost dat drumul la apa potabilă în localitatea Moreni, fiind analizată de DSP, timp de 72 de ore şi toate analizele au ieşit în ordine, astfel nu ar fi putut să dea această concluzie.

”Sunt în aceeaşi situaţie încă câteva alte localităţi din Brahova şi, dacă nu mă înşel chiar mâine vor fi următoarele localităţi. Deci probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă.

Eu promit că acum suntem în analiza probelor şi că, aşa cum DSP a cerut, vor fi respectate toate etapele, în mod evident şi toate analizele care au fost făcute, din ce am fost informată, au ieşit bine, deci suntem pe un traseu de a fi aprobat”, a mai spus ea.

Diana Buzoianu a precizat că suntem în faţa unui incident care a apărut în zona lacului Paltinu, unde este nevoie de aceste lucrări.

”Lucrările acestea, vor mai fi necesare şase luni pentru a fi finalizate, estimativ”, a explicat ea, arătând că este vorba de mecanismul prin care se scurge apa din lac.

Potrivit ministrului, este esenţial să fie făcută această lucrare dar este important şi cum este făcută.

”Astăzi, am vorbit cu reprezentanţii din Dâmboviţa, care sunt deja în discuţii cu Apele Române, să găsească surse alternative de apă, ca să nu mai depindă doar de Paltinu. Vorbim de foraje care trebuie să fie făcute şi săptămâna viitoare deja reprezentanţii de la nivel local au zis că vor veni cu o propunere de investiţii care trebuie făcute pe termen scurt, ca să aibă şi ei acces la această sursă alternativă de apă”, a menţionat ministrul.

