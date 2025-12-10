Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezintă la această oră într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control realizate în cazul crizei apei din Prahova.

În urmă cu puțin timp, ministrul a anunțat demisia directorului companiei Apele Române, Florin Ghiță, care ocupa interimar această funcție.

”Am primit demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță”, a spus ministrul Mediului.

Florin Ghiță a fost numit în septembrie 2025 la conducerea comapneii Apele Române tot de ministrul Diana Buzoianu, care a anunțat la acea vreme că Ghiță are un mandat ”foarte clar de transparență, un mandat foarte clar de reorganizare”.

Înainte de a ajunge director interimar la Apele Romne, Florin Ghiță a fost șef de serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București.

”Deci un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administrație Bazinală de Apă n.r) și SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r). Un om care din 2023 are calitatea de inginer șef al aceleiași Administrații din București-Ilfov”, spunea Diana Buzoianu în septembrie 2025, potrivit Agerpres.

Anterior, Buzoianu l-a demis din funcție pe fostul director al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci, motivând decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor.

De la ce a pornit scandalul legat de apa potabilă din Prahova

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din judeţul Dâmboviţa nu au avut mai multe zile apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două săptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât nu a mai putut fi tratată.

În condiţiile în care în cele 14 localităţi furnizarea apei a fost oprită fără un anunţ prealabil, situaţia a generat un întreg scandal, în care instituţiile implicate s-au acuzat reciproc. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Corpul de control la compania Exploatare Sistem Zonal Prahova şi la Administraţia Bazinală de Apă Buzău–Ialomiţa, acuzând că aceste instituţii cunoşteau riscurile, dar nu au anunţat că nu pot gestiona situaţia.

În plan politic, mai multe voci din PSD au afirmat public că responsabilitatea este a ministrului Mediului.

Diana Buzoianu a anunţat că nu demisionează, argumentând că nu se pot repara în câteva luni situaţii care au fost neglijate de 35 de ani şi arătând că instituţiile la nivel local există pentru a-şi duce la îndeplinire responsabilităţile, la nivelul administraţiei centrale neputându-se face „micromanagement”.

