Senatorii AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu și îl acuză pe Bolojan: ”Principal responsabil”

Parlamentarii AUR au depus miercuri în Senatul României moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

AUR afirmă că această moțiune are legătură cu situația gravă din județele Prahova și Dâmbovița, ”unde peste 100.000 de cetățeni au fost lăsați fără apă potabilă, apă caldă și căldură, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”.

”Moțiunea descrie catastrofa provocată de incompetența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care, deși a știut despre procedura de golire a barajului Paltinu și despre riscurile aferente, nu a intervenit pentru a preveni prăbușirea alimentării cu apă în 13 localități, închiderea spitalelor și sistarea funcționării centralei de la Brazi.

Lipsa apei și efectele în lanț au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic național și serviciile esențiale pentru comunitățile afectate” - se arată într-un comunicat de presă al partidului AUR.

De asemenea, AUR acuză ministerul condus de Diana Buzoianu de incapacitate, indiferență, inactivitate și lipsa unui plan centralizat pentru gestionarea situațiilor recurente de criză, precum și de „ignoranță cu iresponsabilitate criminală” față de vulnerabilitățile barajelor și acumulărilor din România.

”Totodată, moțiunea îl indică drept principal responsabil pe premierul Ilie Bolojan, care nu a dispus o anchetă guvernamentală reală și a lăsat-o chiar pe ministră să investigheze propria catastrofă” , mai spun cei din AUR.

Președintele PSD a fost la Bolojan să-i ceară demisia ministrului (USR) Buzoianu

În aceste condiții, rămâne de văzut cum vor vota parlamentarii PSD această moțiune simplă, care are un rol simbolic. Chiar dacă va fi adoptată cu ajutorul voturilor PSD, ministrul nu este obligat să demisioneze, iar premierul nu trebuie să-l demită.

Cu toate acestea, un eventual vot majoritar ”pentru” ar putea fi un semnal de formare a unei noi coaliții în Parlament între PSD și AUR.

Recent, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost la Palatul Victoria pentru a-i cere premierului Ilie Bolojan (care este și președinte al PNL) să o demită pe ministrul Mediului Diana Buzoianu. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Ilie Bolojan nu ar fi zis ”nici că o demite, nici că nu o demite”, ci doar că va evalua situația.

Ministrul Diana Buzoianu (USR): ”Nu voi fi șantajată cu funcția”

În replică, ministrul Buzoianu a transmis că nu va ceda acestui ”șantaj” și a susținut că atacul politic la adresa ei vine ”fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva”.

”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș șefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale”, a transmis ministrul Buzoianu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













