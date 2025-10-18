Diana Buzoianu, după raportul de la Salina Praid: „Demiterea fostului director al Apelor Române a fost corectă”

18-10-2025 | 15:44
Diana Buzoianu
Inquam Photos / George Călin

Ministrul Mediului, a transmis sâmbătă, după publicarea raportului Corpului de Control al premierului privind Salina Praid, că documentul confirmă că demiterea fostului director al Apelor Române și asumarea unor reforme profunde au fost decizii corecte.

Claudia Alionescu

Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului, după dezastrul de la Salina Praid, este public. Constatările sunt clare: la Salina Praid, riscul de inundare a fost subevaluat, măsurile luate au fost doar temporare, iar investițiile necesare pentru protecția reală au fost amânate. Acest document confirmă, încă o dată, că decizia de demitere a fostului director al Apelor Române și de asumare a unor reforme profunde pentru această instituție a fost o decizie corectă, obiectivă, bazată pe fapte, nu pe impresii”, spune ministrul Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Buzoianu mai precizează că „este nevoie urgentă de măsuri ambițioase, curajoase, pentru ca Apele Române să fie reconstruită într-o instituție care să protejeze una dintre cele mai importante resurse ale țării: apa”.

„În aceste zile, analiza acestor măsuri este prioritatea zero a Ministerului Mediului”, subliniază ministrul Mediului.

Corpul de Control al Prim-ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și la Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid, în luna mai 2025.

Riscul de inundare, subevaluat de conducerea Salinei Praid

Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent.

„În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu a reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate. Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență, în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei”, arată comunicatul oficial.

De asemenea, avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referință.

„Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancționarea inacțiunii sau a măsurilor contrare normelor, în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA”, mai arată Guvernul.

Sursa: News.ro

Etichete: director, ministrul mediului, raport, demitere, Corpul de Control, salina praid,

Dată publicare: 18-10-2025 15:42

