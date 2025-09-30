Dezastrul de la salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă”

30-09-2025 | 07:27
Salina Praid

La aproape cinci luni de când Salina Praid a fost inundată de pârâul Corund, sunt încă localități fără apă potabilă.

Reka Bereczki

La Târnăveni și în satele din apropiere, oamenii iau apă de băut și pentru gătit din containerele amplasate în cartiere. Râul din care se alimenta uzina de apă este verificat zilnic, dar salinitatea depășește normele admise. Așa că apa de la robinet e bună doar pentru spălat.

La Târnăveni, 80 de containere a câte o mie de litri sunt umplute zilnic, de mai multe ori, cu apă potabilă. De acolo, oamenii se aprovizionează de aproape 5 luni, pentru că apa de la robinet e încă sărată.

Localnic: „Mi-e frică să nu se strice instalația de încălzire și aparatele de spălat”.

Primăria distribuie apă îmbuteliată în școli, grădinițe și creșe, dar și în instituțiile publice. Și persoanele vârstnice sau cele cu probleme de sănătate au același regim.

Raluca Precup, directorul Școlii Gimnaziale Traian: „Avem 683 de elevi și am primit apă potabilă. În băi sunt afișe cu apă nepotabilă. Sunt supravegheați copii, nu avem problemă, nu s-au înregistrat cazuri de infecții”.

Pentru că problema de la Salina Praid, din județul Harghita, nu a fost rezolvată, apa sărată continuă să se infiltreze în Târnava Mică. Autoritățile au început procedura pentru achiziția unui sistem de desalinizare, dar instalarea acestuia durează.

Sorin Megheșan, primarul localității Târnăveni: „Salinitatea e peste limita egală admisă în România. Ne dorim ca, cel târziu la mijlocul lunii noiembrie, să funcționeze stația de desalinizare la uzina de tratare al apei”.

Starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile, până la sfârșitul lunii octombrie.

Lanțul de nereguli de la hotelul ars din Prahova, unde au murit două cameriste din Nepal. „Nu au reușit să ceară ajutor”

Sursa: Pro TV

