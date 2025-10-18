Verificările Corpului de Control la Salina Praid, finalizate. Riscul de inundare și afectare a zăcământului, ignorat

18-10-2025 | 12:59
Salina Praid
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.

''Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spaţiilor subterane ale salinei şi de afectare a zăcământului a fost subevaluat şi calificat constant de reprezentanţii SNS SA ca nefiind un pericol iminent. În consecinţă, planificarea măsurilor tehnice şi organizatorice de protecţie a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenţei de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spaţiilor subterane exploatate şi a echipamentelor utilizate. Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreţinere cu efecte de scurtă durată sau de intervenţie în regim de urgenţă în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă şi lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiţii) pentru asigurarea protecţiei pe termen lung a salinei'', informează Guvernul, potrivit Agerpres.

Totodată, organele de control au mai constatat că ''avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referinţă''.

''Lipsa normelor tehnice de referinţă a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciţie instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancţiunea inacţiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce priveşte protecţia zăcământului la nivelul SNS SA'', mai arată sursa citată.

Sursa: Agerpres

Etichete: Corpul de Control, salina praid,

Dată publicare: 18-10-2025 12:59

