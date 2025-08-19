Coșmarul de la Praid continuă. După dezastrul de la salină, un incendiu a distrus afacerile localnicilor

După ce au fost afectați de dezastrul de la salina Praid, asupra proprietarilor unor magazine de suveniruri s-a abătut un nou necaz. Noaptea trecută, un incendiu devastator a făcut totul scrum.

Magazinul de unde au pornit flăcările se afla la parterul unui bloc, iar la sosirea pompierilor flăcările ajungeau și la 6 metri înălțime. Din fericire nu a fost rănit nimeni, însă pagubele sunt uriașe.

Alarma s-a dat puțin după miezul nopții. Proprietarul magazinului de unde ar fi pornit incendiul spune că doar cu câteva minute înainte a trecut prin zonă și era liniște. Cum a ajuns acasă însă, a fost sunat de un localnic, care văzuse flăcări. Vâlvătaia risca să se extindă și la locuințe.

Păgubit: „Au venit pompierii foarte repede, am avut noroc mare că numai atâta s-a întâmplat. Dacă era izolat, de exemplu, blocul, atunci putea să ardă tot. Se zice că e scurtcircuit, dar avem siguranțe automate, aveam siguranță și mai puternică, nu înțeleg.”

La fața locului au venit mai multe echipaje de pompieri, care au încercat să salveze ce se mai putea. Din păcate, terasele construite din lemn au ars rapid, iar flăcările s-au extins la mai multe magazine.

Păgubit: „M-au anunțat în jur de ora 1, am și venit repede, dar a fost un scurtcircuit la vecinu’ și nu a mai putut să salveze. Asta e, s-a extins foarte repede.”

Localnic: „Dintr-o dată a fost desfășurare de forțe mai mare pentru că a fost fum și tot felul. Vedeți 1, 2, 3 magazine plus aici, plus că s-a aprins și stâlpul tot, putea să fie problemă mult mai mare.”

Pompierii s-au luptat cu flăcările până la patru dimineața. Cei afectați de dezastru priveau cu amărăciune pagubele. Spun că toată marfa de mii de lei s-a făcut scrum.

Alina Ciobotariu, ISU Harghita: „În urma incendiului, au ars: etajul superior, pe o suprafață de circa 100 mp, produse de artizanat, aparate electrocasnice, materii prime alimentare, aparate de gătit, aparate frigorifice, mobilier. Cauza probabilă a incendiului a fost determinată de un scurtcircuit electric.”

Multe magazine nu erau asigurate. Incendiul s-a petrecut după ce, la începutul lunii mai, comercianții au suferit în urma inundării minei de sare. După închiderea salinei, numărul turiștilor care ajung aici a scăzut drastic.

