Coșmarul de la Praid continuă. După dezastrul de la salină, un incendiu a distrus afacerile localnicilor

Stiri actuale
19-08-2025 | 17:22
×
Codul embed a fost copiat

După ce au fost afectați de dezastrul de la salina Praid, asupra proprietarilor unor magazine de suveniruri s-a abătut un nou necaz. Noaptea trecută, un incendiu devastator a făcut totul scrum.

autor
Bereczki Reka

Magazinul de unde au pornit flăcările se afla la parterul unui bloc, iar la sosirea pompierilor flăcările ajungeau și la 6 metri înălțime. Din fericire nu a fost rănit nimeni, însă pagubele sunt uriașe.

Alarma s-a dat puțin după miezul nopții. Proprietarul magazinului de unde ar fi pornit incendiul spune că doar cu câteva minute înainte a trecut prin zonă și era liniște. Cum a ajuns acasă însă, a fost sunat de un localnic, care văzuse flăcări. Vâlvătaia risca să se extindă și la locuințe.

Păgubit:Au venit pompierii foarte repede, am avut noroc mare că numai atâta s-a întâmplat. Dacă era izolat, de exemplu, blocul, atunci putea să ardă tot. Se zice că e scurtcircuit, dar avem siguranțe automate, aveam siguranță și mai puternică, nu înțeleg.”

La fața locului au venit mai multe echipaje de pompieri, care au încercat să salveze ce se mai putea. Din păcate, terasele construite din lemn au ars rapid, iar flăcările s-au extins la mai multe magazine.

Citește și
CFR
Circulaţia feroviară între Medgidia şi Mircea Vodă a fost reluată. Incendiul de vegetaţie a fost lichidat

Păgubit:M-au anunțat în jur de ora 1, am și venit repede, dar a fost un scurtcircuit la vecinu’ și nu a mai putut să salveze. Asta e, s-a extins foarte repede.”

Localnic:Dintr-o dată a fost desfășurare de forțe mai mare pentru că a fost fum și tot felul. Vedeți 1, 2, 3 magazine plus aici, plus că s-a aprins și stâlpul tot, putea să fie problemă mult mai mare.”

Pompierii s-au luptat cu flăcările până la patru dimineața. Cei afectați de dezastru priveau cu amărăciune pagubele. Spun că toată marfa de mii de lei s-a făcut scrum.

Alina Ciobotariu, ISU Harghita:În urma incendiului, au ars: etajul superior, pe o suprafață de circa 100 mp, produse de artizanat, aparate electrocasnice, materii prime alimentare, aparate de gătit, aparate frigorifice, mobilier. Cauza probabilă a incendiului a fost determinată de un scurtcircuit electric.”

Multe magazine nu erau asigurate. Incendiul s-a petrecut după ce, la începutul lunii mai, comercianții au suferit în urma inundării minei de sare. După închiderea salinei, numărul turiștilor care ajung aici a scăzut drastic.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, salina praid,

Dată publicare: 19-08-2025 17:22

Articol recomandat de sport.ro
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Citește și...
Incendiu într-un bloc din Timișoara. Totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. „Ne-am speriat toți”
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Timișoara. Totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. „Ne-am speriat toți”

S-a dat alarma duminică într-un bloc din Timișoara, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.  

Circulaţia feroviară între Medgidia şi Mircea Vodă a fost reluată. Incendiul de vegetaţie a fost lichidat
Stiri actuale
Circulaţia feroviară între Medgidia şi Mircea Vodă a fost reluată. Incendiul de vegetaţie a fost lichidat

  Un incendiu de vegetație, izbucnit duminică în apropiere de Medgidia, a dat peste cap circulația trenurilor.

Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia
Stiri externe
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia

Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 August 2025

43:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12