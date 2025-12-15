USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice încălcarea protocolului de coaliție

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă luni seară că Diana Buzoianu nu pleacă din funcţia de ministru, chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă din Senat.

El mai spune că USR rămâne în coaliţie şi nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan, şi anume reforma statului român şi îi cere liderului PSD; Sorin Grindeanu, să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliţie semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moţiuni împotriva vreunui membru al Guvernului.

”Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliţie! Diana Buzoianu are toată susţinerea a noastră şi a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moţiune simplă nu are drept consecinţă demiterea ministrului”, scrie preşedintele USR, Dominic Fritz, pe Facebook.

Potrivit lui Fritz, ”miza PSD-ului şi a partenerilor lor din AUR e tocmai să distragă atenţia de la subiectul care macină zilele astea România: justiţia capturată”.

”Aţi observat că tot zgomotul în jurul Dianei este acompaniat de o tăcere totală din partea AUR şi PSD în ceea ce priveşte justiţia?”, arată preşedintele USR.

”Sorin Grindeanu trebuie să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliţie semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moţiuni împotriva vreunui membru al Guvernului. Avem o luptă de dus. Nu abandonăm românii care încă speră la dreptate”, mai transmite Dominic Fritz.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi ”pentru” şi 43 de voturi contra. S-a înregistrat şi o abţinere.

Potrivit prevederilor legale, moţiunea simplă nu are ca efect demiterea ministrului vizat, ca în cazul moţiunii de cenzură, acest tip de moţiunea neavând efecte juridice.

