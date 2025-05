Deputatul Szabo Odon: „Maghiarii au salvat România de la derapaj. Ne-a trecut glonţul pe la ureche”

„Cu circa patru-cinci ani în urmă, am spus că, dacă nu vom fi atenţi, zona extremistă din România va creşte. Am spus atunci că instituţiile statului trebuie să fie vigilente şi să nu lase ca lucrurile să scape de sub control. Am spus. Dumneavoastră aţi scris despre asta. Din păcate, nu am fost ascultaţi. Glonţul a trecut pe lângă ureche în momentul de faţă.

Eu mă bucur că primim foarte multe felicitări - şi chiar doresc să mulţumesc - din partea comunităţii româneşti, din partea ziariştilor. Foarte mulţi au spus că se vede foarte clar că, de data aceasta, maghiarii au salvat România de la un derapaj. Noi singuri nu putem, nu avem forţa ca singuri, chiar dacă arătăm direcţia corectă, să şi acţionăm. Deci forţa comunităţii noastre este definitorie în momente cheie, dar nu este suficientă politic", a declarat Szabo Odon.

Deputatul a ţinut să mulţumească întregii comunităţi maghiare - inclusiv comunităţii rome de etnie maghiară, a precizat el - care s-a mobilizat exemplar la votul de duminică, afirmând că, din 1990 încoace, toate deciziile majore din ţară - referendumuri, alegeri etc. - au fost realizate cu sprijinul comunităţii maghiare.

„Aceste alegeri au arătat foarte clar că această comunitate maghiară nu stă pe margine, nu trage înapoi şi nu ascultă de alţii. A fost o demonstraţie ca la carte! Nu stă pe margine, nu trage înapoi şi nu ascultă de alţii. Ascultă de liderii ei, doreşte ca România să meargă înainte şi nu este pasivă", a subliniat deputatul.

El a prezentat rezultatele turului doi de la alegerile prezidenţiale în judeţ, arătând prezenţa foarte mare şi susţinerea masivă a comunităţii maghiare pentru Nicuşor Dan. În judeţ, procentul obţinut de Nicuşor Dan a fost de 63,63%, cu procente de peste 80% în cele 22 de unităţi administrativ-teritoriale conduse de edili UDMR, dar au stabilit diferenţa şi în alte 30 de localităţi.

„Acestea sunt cifrele clare, ceea ce arată o susţinere foarte masivă a comunităţii noastre pentru a nu cădea într-o zonă extremistă această ţară şi chiar a nu merge mai departe cu un discurs al urii", a subliniat deputatul.

De altfel, deputatul a ţinut să ciocnească cu ziariştii o cană de bere intitulată „Nicu sör" (Berea Nicu) în semn de bucurie şi satisfacţie pentru rezultatul votului.

În ce priveşte planul naţional, deputatul a menţionat că, în momentul de faţă, cel mai important lucru este să se creeze, dacă se poate, o majoritate clară, largă, parlamentară, să se creeze un "program foarte clar, cu calendar precis, detaliat, la virgulă", care să protejeze interesele ţării şi ale comunităţilor.

Nu este de dorit un guvern minoritar, a spus acesta, deoarece „nesăbuinţa unora ar putea crea pericole mari şi tentaţia populistă este mare, iar unii nu ştiu dacă vor reuşi să-şi înfrângă instinctele".

„Şi aici trebuie asumat clar. Noi pentru asta o să lucrăm, asta o să susţină UDMR-ul. Claritatea înseamnă să spui sincer ce este în ţară. Domnul preşedinte Kelemen are o cotă de încredere foarte mare în comunitatea noastră, dar şi în cea românească. (...) Lucrurile trebuie tăiate cu bisturiul, după părerea noastră, şi nu cu drujba, cu atenţie la detaliu pentru că, în anumite decizii corecte care trebuie luate, dacă nu vom avea curajul să mergem la detalii mici, atunci vom risca să pierdem comunităţi importante din spatele nostru. Noi suntem pentru dialog şi nu ne speriem să facem parte din decizii. Dar trebuie o profesionalizare în actul de guvernare mult mai mare decât am avut. Miniştrii noştri au apreciere foarte bună", a evidenţiat Szabo Odon.

El a mai vorbit şi despre contextul economic, afirmând că urmează o perioadă grea pentru ţară, având o datorie publică de 55% din PIB, cu necesitatea unei reforme fiscale şi a statului.

