Nicuşor Dan: Cercetarea procurorului general demonstrează dezinformarea sistematică a Rusiei în România din ultimii ani

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani.

Preşedintele arată într-un mesaj pe Facebook că ”cercetarea prezentată azi de procurorul general reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani şi a influenţării substanţiale a alegerilor prezidenţiale din 2024”.

”Pentru că este o chestiune de siguranţă naţională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice şi să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toţi românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 şi în ultimii ani în spaţiul comunicaţional românesc”, spune şeful statului.

”Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activităţii lor generale”, mai transmite Nicuşor Dan.

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului.

