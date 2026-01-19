Trump acuză Danemarca că nu a contracarat „amenințarea rusă” din Groenlanda și reia presiunile pentru controlul insulei

19-01-2026 | 09:15
Donald Trump
Getty

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că Danemarca „nu a reușit să facă nimic pentru a îndepărta «amenințarea rusă» din Groenlanda” și a afirmat că „acum este timpul și se va face!!!”, transmite luni Reuters.

Ioana Andreescu

Într-o postare pe rețeaua de socializare pe care o deține, Truth Social, președintele american a scris că NATO îi spune Danemarcei de 20 de ani că trebuie „să îndepărteze amenințarea rusă din Groenlanda” și a deplâns faptul că „Danemarca nu a reușit să facă nimic în această privință”.

Reacții oficiale întârziate

Casa Albă și Ministerul Afacerilor Externe de la Copenhaga nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii a Reuters.

Președintele Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că nu se va mulțumi cu nimic mai puțin decât proprietatea asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei. Liderii Danemarcei și ai Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare și nu dorește să facă parte din SUA.

Tarife și argumente de securitate

Sâmbătă, președintele Trump a promis să implementeze un val de creșteri ale tarifelor în cazul aliaților europeni până când „SUA vor fi lăsate să cumpere Groenlanda”.

A-10 Thunderbolt, avion, SUA
Răzbunarea SUA. Donald Trump l-a eliminat pe liderul Al-Qaeda din Siria, responsabil de moartea a doi soldați americani

Președintele Trump susține că prezența tot mai mare a Chinei și a Rusiei face ca Groenlanda să fie vitală pentru interesele de securitate americane. Oficialii danezi și ai altor state europene au subliniat că Groenlanda este deja acoperită de pactul de securitate colectivă al NATO.

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Dată publicare: 19-01-2026 09:15

GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
