Dăncilă: 2019 va fi anul României europene, promotor al coeziunii între statele membre

Premierul Viorica Dăncilă afirmă că Uniunea Europeană poate progresa "în spiritul ideilor fondatoare ale proiectului european doar menţinând coeziunea şi depăşind decalajele între statele membre".

Viorica Dăncilă îşi exprimă încrederea că instituţii ale statului, forţe politice şi societatea civilă îşi vor coagula forţele şi vor participa constructiv pentru un mandat de succes al României la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, susţinând că va fi un moment de maximă vizibilitate nu doar la nivel instituţional şi politic, ci pentru întreaga societate.

"Dragi români 2018 a fost anul României centenare, 2019 va fi anul României europene, promotor al coeziunii între statele membre. Este esenţial ca în acest moment simbolic pentru destinul european al ţării noastre să dovedim încredere, forţă şi înţelepciune. Începând de astăzi vom prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene pentru o perioadă de şase luni. România va avea şansa dar şi responsabilitatea de a demonstra şi valorifica potenţialul şi valenţele sale europene în efortul de întărire a ceea ce reprezintă construcţia europeană, o uniune a cetăţenilor, a libertăţilor, a eforturilor şi capacităţilor noastre conjugate", a declarat Viorica Dăncilă, marţi, într-un mesaj video, cu ocazia preluării României a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

În opinia sa, rolul de preşedinţie a Consiliului UE presupune gestionarea cu imparţialitate şi profesionalism a temelor aflate pe agendă.

"De la cele mai simple până la cele mai complexe, aceste teme au implicaţii în viaţa de zi cu zi a noastră a tuturor şi vor contribui la evoluţia societăţii europene. Vorbim despre definirea bugetului Uniunii Europene post 2020, funcţionarea pieţei unice Europene şi competitivitatea industriei europene de impulsionare a digitalizării industriei europene şi evoluţiei inteligenţei artificiale, de drepturile sociale, de agenda de securitate internă, lupta împotriva terorismului, de gestionarea provocărilor determinate de migraţie, de viitorul UE. O misiune dificilă şi deopotrivă onorantă pe care am pregătit-o temeinic la nivelul Guvernului. Este un proiect de ţară care trebuie să ne unească în jurul unui obiectiv comun şi în beneficiul românilor", a afirmat premierul.

Viorica Dăncilă consideră că preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene va fi un moment de maximă vizibilitate nu doar la nivel instituţional şi politic, ci pentru întreaga societate.

"Sunt un om al dialogului şi al consensului, am încredere că împreună instituţii ale statului, forţe politice şi societatea civilă ne vom coagula forţele şi vom participa constructiv pentru un mandat de succes al României. Va fi un moment de maximă vizibilitate nu doar la nivel instituţional şi politic, ci pentru întreaga noastră societate. Avem ocazia să fim văzuţi acţionând contribuind activ la luarea deciziilor la nivel european şi să arătăm o imagine corectă despre România. Plus valoarea românilor în această mare familie europeană constă inclusiv în spiritul dinamic şi profund proeuropean, o abordare de care Europa are mare nevoie în această perioadă marcată de incertitudini, dar de o importanţă aparte pentru viitorul nostru comun. Este ocazia să arătăm deopotrivă bogăţia culturală şi intelectuală a României, a românilor şi modul în care înţelegem cu toţii să trăim şi să ne dezvoltăm într-o Uniune Europeană a diversităţii", a punctat şeful Executivului.

Dăncilă şi-a exprimat încrederea că România va contribui la menţinerea unităţii, coeziunii şi solidarităţii ca elemente fundamentale la nivel european.

"Motto-ul preşedinţiei noastre va fi 'coeziunea - o valoare comună europeană'. Uniunea Europeană poate progresa în spiritul ideilor fondatoare ale proiectului european doar menţinând coeziunea şi depăşind decalajele între statele membre în toate formele lor de manifestare. Acesta este tonul pe care dorim să susţinem ritmul intens al lucrărilor Consiliului Uniunii Europene. Ne-am propus ca la predarea mandatului să fim reconfirmaţi ca o voce puternică, un partener serios care lasă o bază solidă pentru definirea următorului capitol al construcţiei europene", a spus Viorica Dăncilă.

Premierul i-a îndemnat pe români să fie uniţi. "Cu aceste gânduri vă invit să începem cu încredere Noul An conştienţi de responsabilitatea şi oportunitatea ce ne revin. Să fim uniţi dragi cetăţeni români şi europeni, să ne bucurăm împreună de tot ceea ce înseamnă apartenenţa noastră la UE. La mulţi ani tuturor!", a conchis Viorica Dăncilă.

România deţine pentru următoarele şase luni mandatul de preşedinte al Consiliului Uniunii Europene. Pentru prima dată de la aderarea la UE la 1 ianuarie 2007, România a preluat preşedinţia semestrială rotativă a Consiliului Uniunii.

