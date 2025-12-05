Ilie Bolojan a anunțat că, până în august 2026, România trebuie să absoarbă 10 miliarde de euro din PNRR. Planul premierului

05-12-2025 | 18:11
Guvernul a adoptat, vineri, ordonanţa de urgenţă privind accelerarea absorbţiei fondurilor europene pe componenta de PNRR, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

 

Cristian Matei

Șeful guvernului a precizat că actul normativ rezolvă şi problema cheltuielilor făcute până acum pentru proiectele care nu mai sunt în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

"Am adoptat o ordonanţă privind accelerarea absorbţiei fondurilor europene pe componenta de PNRR. Avem de absorbit până în luna august anul viitor aproximativ 10 miliarde de euro şi această ordonanţă practic închide toate măsurile pe care Guvernul le-a adoptat până acum pentru a accelera această absorbţie. Asta înseamnă că sunt reglate toate transferurile de proiecte care erau pe o linie de finanţare cum a fost PNRR şi au trecut pe programul de sănătate, de exemplu, cum sunt spitalele care au fost preluate pe partea de sănătate, proiectele care au trecut de la PNRR pe Administraţia Fondului pentru Mediu, de exemplu, componentele care ţin de reţele de apă, de canalizare, de eficienţă energetică sau componentele pe care le gestionează Ministerul Dezvoltării, cum este 'Valul Renovării', de exemplu, ceea ce înseamnă creşterea eficienţei energetice în blocurile de locuinţe din România, în şcolile din România şi avem foarte multe proiecte în acest sens", a precizat Bolojan, potrivit Agerpres.

El a spus că această ordonanţă rezolvă şi problema cheltuielilor făcute până acum pentru proiectele care nu mai sunt în PNRR.

"Practic, Guvernul îşi va asuma din bugetul de stat aceste cheltuieli în aşa fel încât autorităţile locale să se poată concentra pe finanţarea proiectelor care au rămas pe rol, în aşa fel încât să le uşurăm sarcina fiscală şi să se concentreze pe absorbţie şi pe execuţie", a explicat premierul.

Sursa: Agerpres

