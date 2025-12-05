Ilie Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii

„În ceea ce privește decizii care sunt legate de salarizarea unor membri ai Consiliului de Administrație, știți foarte bine că Guvernul aici are niște posibilități limitate să intervină și personal am presat fiecare autoritate tutelară (...) să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent și, pe de altă parte, să stabilească niște indicatori de performanță”, a adăugat el.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, despre listarea companiei Aeroporturi București și despre indemnizațiile de 27.000 de lei aprobate de stat, mult mai mari față de cele propuse de Fondul Proprietatea.

„Este o batjocură când îți iei bani nemunciți sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activității pe care o desfășori acolo. Atunci, într-adevăr, este o bătaie de joc față de banii publici, dacă ești salarizat din banii publici, sau față de cetățenii care plătesc aceste taxe. Ascultând lista, probabil că ați văzut că această societate nu a fost propusă de către Ministerul Transporturilor pe această listă, deci nu va fi analizată într-o primă etapă”, a răspuns Bolojan.

El a amintit însă că Guvernul are posibilități limitate de a interveni în ceea ce privește indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație.

„În ceea ce privește decizii care sunt legate de salarizarea unor membri ai Consiliului de Administrație, știți foarte bine că Guvernul aici are niște posibilități limitate să intervină și personal am presat fiecare autoritate tutelară, și sunt ședințele de Guvern care confirmă acest lucru, să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent și, pe de altă parte, să stabilească niște indicatori de performanță care să îi forțeze pe toți cei care beneficiază de indemnizații de pe urma statului, nu doar pentru că apa curge la vale, ca într-un județ unde sunt necazuri, nu, pentru că trebuie să facă ceva acolo, să livreze servicii mai bune.

Dar asta ține, pe de o parte, de modul în care sunt încheiate contractele cu acești manageri, de indicatorii de performanță care au fost stabiliți și, dacă au fost indicatorii prost stabiliți, în care unii au doar drepturi și alții doar obligații, e foarte greu după aceea, dacă acești manageri sunt rău intenționați, să vii să corectezi lucrurile. O să vă rog, la modul cinstit, să-i adresați domnului ministru al Transporturilor aceste întrebări, pentru că dânsul este autoritatea tutelară, ministrul Transporturilor, pe această componentă și, sigur, vă poate da mai multe detalii și o să-l rog să vă răspundă la aceste întrebări”, a adăugat Bolojan.

