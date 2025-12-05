Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt firmele

05-12-2025 | 19:30
Premierul a anunțat vineri, după ședința de Guvern, că Executivul începe reforma companiilor de stat.

Ștefana Todică

A fost stabilită o listă cu primele 17 companii care vor fi analizate în acest proces. Acestea sunt din Energie și Transporturi.

În cadrul ședinței de Guvern a fost adoptat un memorandum care stabilește cum va fi făcută reforma companiilor de stat și ce rol are fiecare instituție implicată. În urma acestui proces se va stabili care sunt companiile care vor fi menținute în activitate, ce schimbări se vor face pentru a oferi servicii mai bune și pentru a reduce subvențiile de la bugetul de stat, dar și care vor fi reorganizate sau chiar lichidate.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că ritmul de reformă va fi accelerat, pentru că termenul limită este august 2026. Guvernul a aprobat și o listă cu primele 17 companii care vor intra în această etapă a procesului de reformă și care vor fi analizate în perioada următoare. Acestea țin de Ministerul Energiei și Ministerul Mediului – de exemplu: Tarom, Metrorex, CFR Călători sau Electrocentrale București.

De asemenea, printre proiectele adoptate vineri în ședința de Guvern este și Strategia de administrare a datoriei publice pentru următorii 3 ani, actualizată anual. Sunt menționate limitarea riscurilor, dar și menținerea unei rezerve valutare care să acopere 4 luni din necesarul brut de finanțare.

Guvernul a mai adoptat și un proiect, care transpune o directivă europeană, și care va obliga toți furnizorii de criptomonede, inclusiv pe cei care nu sunt înregistrați în România, să transmită informații legate de veniturile obținute de cei care tranzacționează criptomonede.

Lista celor 17 companii vizate de reformă:

1.

Societatea Electrocentrale Grup SA

Ministerul Energiei

2.

Societatea Electrocentrale Bucureşti SA

Ministerul Energiei

3.

Societatea OIL Terminal SA

Ministerul Energiei

4.

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR - SA)

Ministerul Energiei

5.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă" CFR Marfă S.A"

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

6.

ROFERSPED S.A-filială a CFR Marfă

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

7.

C.F.R- I.R.L.U. S.A filială a CFR Marfă

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

8.

Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F -S.A

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

9.

Societatea Feroviară de Turism S.F.T-C.F.R- S.A

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

10.

Societatea Naţională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R- pre-insolvenţă

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

11.

Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R SA

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

12.

Societatea Telecomunicaţii CFR S.A

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

13.

Tipografica Filaret S.A-filiala a CNCFR S.A

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

14.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători S.A"

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

15.

Societatea de Reparaţii Locomotive C.F.R-S.C.R.L Braşov -filială a CFR Călători

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

16.

Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex "S.A

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

17.

Compania "TAROM"

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Sursa: Pro TV

Etichete: companii, stat, ilie bolojan, reforma,

Dată publicare: 05-12-2025 19:14

