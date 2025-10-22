Cum răspunde Ciprian Ciucu la întrebarea dacă îl consideră pe Stelian Bujduveanu „un ghimpe” în cursa pentru București

22-10-2025 | 07:35
Vom avea un nou primar general în Capitală, anul acesta. Alegerile vor fi organizate pe 7 decembrie, după cum au decis partidele din coaliție, care nu vor intra în cursă cu un nume comun, ci fiecare pe cont propriu.

Constantin Toma,  Robert Hoară

În aceste condiții, fiecare formațiune își caută candidatul cu cele mai mari șanse. Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt favoriți să apară pe buletinul de vot, dar și Gabriela Firea și Stelian Bujduveanu își doresc fotoliul de primar general.

Pe 7 decembrie, bucureştenii sunt chemaţi să își aleagă primarul general. Fiecare partid din coaliție va avea propriul candidat, în ciuda faptului că USR își dorea o alianță cu PNL.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: În continuare cred că o coaliție de dreapta USR și PNL alături, cred că este cheia pentru a avea o administrare la București serioasă.

Dar PSD s-a opus cu vehemență, iar ideea a fost abandonată şi fiecare partid îşi cauta... alesul.

PSD are două variante pentru candidatura. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și Gabriela Firea.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4:Mă gândesc cu foarte mare atenție la această idee. Bucureștiul are nevoie de oameni care-i cunosc problemele, oameni care au obținut rezultate. Nu cred că avem nevoie de supereroi.

Nici la PNL situaţia nu este tranşata. Dacă până mai ieri nu avea un adversar în partid, Ciprian Ciucu are acum un rival care a crescut vizibil, în spațiul public - primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu.

Reporter: Este în acest moment un ghimpe pentru d-voastra, domnul Bujduveanu?

Ciprian Ciucu: „Nu. Mă arată propriul nostru sondaj de acum o lună și jumătate detașat ca o opțiune pentru Primăria Capitalei.

USR va merge pe mâna lui Cătălin Drulă.

În același timp, până acum, și-au anunțat intenția de a candida europarlamentarul Vlad Gheorghe, Ana Ciceală din partea partidului SENS și Anca Alexandrescu.

Sursa: Pro TV

Etichete: ciprian ciucu, stelian bujduveanu, alegeri locale, daniel baluta,

Dată publicare: 22-10-2025 07:22

