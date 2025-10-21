Ciprian Ciucu: Coaliția a decis să nu organizeze referendum privind pensiile speciale odată cu alegerile parțiale

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunţat marţi că s-a agreat în coaliţie să nu se facă un referendum pe tema pensiilor speciale odată cu alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei.



Ciucu declarase, în urmă cu o zi, după decizia CCR legată de pensiile magistraţilor, că un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta.

Totodată, el spune că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, iniţiat de Nicuşor Dan anul trecut, în calitate de primar general, să fie pus în practică înainte de alegeri.

"Cred că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de domnul Nicuşor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor. Acum avem o fereastră de oportunitate, nu se ştie cine va fi primar general. P.S. Am agreat astăzi în Coaliţie să nu mai amestecăm lucrurile şi să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică'', a scris Ciucu pe Facebook.

În 24 noiembrie 2024, bucureştenii şi-au spus părerea pe trei teme propuse de primarul general de atunci, Nicuşor Dan. Referendumul a fost validat atât din punctul de vedere al prezenţei la urne, cât şi al răspunsurilor pozitive la cele trei întrebări adresate.

Bucureştenii au răspuns la trei întrebări: "Sunteţi de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti?"; ''Sunteţi de acord ca primarul general al municipiului Bucureşti să emită autorizaţiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului?"; "Sunteţi de acord ca Primăria Bucureşti să finanţeze şi să implementeze un program de educaţie pentru sănătate şi prevenire a consumului de droguri în toate şcolile din Bucureşti?".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













