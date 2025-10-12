Ședința Coaliției de luni, amânată. Lider PNL: „Sub ameninţarea PSD, alegerile pentru Bucureşti vor avea loc în primăvară”

12-10-2025 | 16:32
Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat că ședința Coaliției de luni, în care ar fi trebuit discutate măsuri pentru reducerea deficitului și alegerile pentru Primăria București, nu va avea loc.

 

Aura Trif

”Înţeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliţie, aşa cum am agreat săptămâna trecută. În această situaţie, cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populaţiei, în Capitala României”, a scris, duminică, pe Facebook, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu.

Acesta consideră că această ”urzeală” este inacceptabilă.

”Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă şaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democraţie este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democraţie alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: in X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a mai transmis Ciucu.

Acesta afirmă că nu face aceste aprecieri pentru că-şi doreşte funcţia de primar general: ”Nu este despre asta. Nu vânez în general funcţii (deşi despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcţii) şi nu este despre intenţia mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului Bucureşti. Şi nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie”.

”Avem nevoie de alegeri la Bucureşti pentru că Bucureştiul şi România au nevoie în acestă perioadă de un primar LEGITIM, de un simbol al democraţiei liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulţi primari ai capitalelor europene şi ai marilor oraşe rămân redute ale democraţiei liberale şi ale pluripartitismului (arestaţi sau nu de preşedinţi autoritari sau populişti). Alegerile care nu vor mai exista de la Bucureşti nu sunt despre mine, nu sunt despre vreun alt candidat mai mult sau mai puţin merituos sau legitim, sunt despre bucureşteni şi despre români”, a adăugat Ciucu.

Coaliția amânase pentru luni decizia privind administrația publică

Liderii coaliției reuniți marți la Palatul Victoria au amânat pentru luni o decizie finală asupra măsurilor privind administraţia publică, conform unor surse politice.

În ședință, liderii politici ai partidelor aflate la guvernare au reușit să ajungă la un consens doar asupra unor tăieri de 10%. Nu s-a stabilit însă dacă va fi o reducere cu 10% a numărului de angajați din administrație sau dacă va fi o mișcorare cu 10% a cheltuielilor. Coaliția ia în calcul și o „balanță” a celor două, au mai declarat surse politice pentru Știrile ProTV.

PSD anunțase anterior, prin vocea vicepreședintelui partidului, Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate, dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, respectiv de a putea reduce cu 10% bugetului pe salarizare.

În plus, reducerile trebuie să se facă şi în administraţia centrală - au mai avertizat liderii PSD.

Ce a declarat premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că, dacă săptămâna viitoare nu va fi adoptată o Hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, atunci scrutinul nu mai poate fi organizat în acest an.

”Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti”, a adăugat el, menţionând: ”Astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.

Deputatul USR Cătălin Drulă, care şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, spunea, miercuri, că PSD face acest blocaj privind organizarea alegerilor în Capitală, el precizând că le e frică că ar pierde aceste alege, altfel, le-ar organiza.

Drulă preciza că decizia a fost amânată pentru luni. La ultima şedinţă a coaliţiei nu s-a ajuns la un consens nici asupra datei alegerilor în Bucureşti, nici asupra reformei în administraţia locală.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 12-10-2025 16:32

