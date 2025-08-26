Ciprian Ciucu, despre cum a fost prezentată vizita lui Nicușor Dan la Guvern: Scriu asumat. (...) E ca la Radio Erevan

26-08-2025 | 19:48
ciprian ciucu
Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi, despre discuţiile care au loc în coaliţie, în prezenţa preşedintelui Niculor Dan, că nu nu e niciun scandal.

Vlad Dobrea

Ciucu a declarat că s-a discutat pe chestiuni tehnice şi preşedintele a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat.


”Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din şedinta Coaliţiei, după ce citesc un titlu halucinant: "UPDATE Scandal la şedinţa Coaliţiei? Nicuşor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE". Nu nu e niciun scandal. Discutam civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat”, a scris prim-vicepreşedintele PNL, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.


”E că la Radio Erevan: "e adevărat că tovaroşul X şi cu tovaroşul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid şi au agreeat cum vor proceda în viitor”, mai spune Ciucu.


Preşedintele Nicuşor Dan a participat marţi la şedinţa coaliţiei de guvernare unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament.

Radu Mihaiu
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE. Mihaiu: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”


El a ajuns la Palatul Victoria la scurt timp după începerea şedinţei şi a stat în jur de jumătate de oră.

Sursa: StirilePROTV

nicusor dan, scandal, coalitie, ciprian ciucu, guvernare

Dată publicare: 26-08-2025 19:30

Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, spune că a primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri.

