Ciprian Ciucu, despre cum a fost prezentată vizita lui Nicușor Dan la Guvern: Scriu asumat. (...) E ca la Radio Erevan

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi, despre discuţiile care au loc în coaliţie, în prezenţa preşedintelui Niculor Dan, că nu nu e niciun scandal.

Ciucu a declarat că s-a discutat pe chestiuni tehnice şi preşedintele a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat.



”Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din şedinta Coaliţiei, după ce citesc un titlu halucinant: "UPDATE Scandal la şedinţa Coaliţiei? Nicuşor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE". Nu nu e niciun scandal. Discutam civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat”, a scris prim-vicepreşedintele PNL, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.



”E că la Radio Erevan: "e adevărat că tovaroşul X şi cu tovaroşul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid şi au agreeat cum vor proceda în viitor”, mai spune Ciucu.



Preşedintele Nicuşor Dan a participat marţi la şedinţa coaliţiei de guvernare unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament.



El a ajuns la Palatul Victoria la scurt timp după începerea şedinţei şi a stat în jur de jumătate de oră.

