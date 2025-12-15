Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, reconfirmat de Parlament. PSD a votat însă moțiunea AUR împotriva șefei de la Mediu

15-12-2025 | 19:44
Guvernul Bolojan a rezistat luni celei de-a șasea moțiuni de cenzură, iar Ilie Bolojan încheie anul la Palatul Victoria.

autor
Constantin Toma,  Robert Hoară

AUR n-a reușit să strângă mai mult de 139 de voturi, iar PSD nu și-a sabotat propriul Guvern, dar a ridicat mâna la moțiunea împotriva ministrului Mediului.

La final, de la tribuna Parlamentului, concluzia a tras-o premierul Ilie Bolojan.

Printre urlete, aplauze, ironii și fluierături, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost dezbătută și votată în Parlament. AUR a acuzat Executivul de politici fiscale „nedrepte” și de lipsă de sensibilitate socială, în timp ce coaliția de guvernare a vorbit despre responsabilitate bugetară și stabilitate economică.

Ilie Bolojan a respins criticile și a transmis că Guvernul nu va majora taxele și impozitele anul viitor.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Pentru că am început să facem ordine în finanțe, anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite. Ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora, prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investițiilor și pe reașezarea economiei pe baze mai sănătoase”.

Fără să voteze moțiunea, PSD a criticat, totuși, pachetul de măsuri economice al Guvernului.

Mihai Ghigiu, deputat PSD: „Domnule prim-ministru, guvernarea trebuie să fie umană, nu contabilă. De aceea nu vom accepta înghețarea salariului minim sau reformă în administrație care, în loc să îmbunătățească serviciile publice, va bloca instituțiile”.

Momentele cele mai tensionate au fost provocate de liderul AUR, George Simion. A urcat la prezidiu cu poza Monicăi Hunyadi, despre care s-a aflat că a fost pasageră a celebrelor zboruri Nordis. Până în noiembrie, a fost în conducerea companiei din Prahova, care a gestionat deficitar criza apei din județ.

George Simion, președintele AUR: „Ați ales să impozitați solariile, pătulele și magaziile, în loc să scăpați de asemenea paraziți din consiliile de administrație și din conducerea statului român. Dumneavoastră mențineți astfel de personaje în loc să propuneți tăierea tuturor sinecurilor care parazitează statul român”.

Nici USR și UDMR n-au lăsat armele jos în fața opoziției.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Dacă ați fi făcut cum trebuie școala, ați fi învățat că în limba română a progresa înseamnă a avansa, a face lucrurile mai bine, a fi mai puternic”.

Csoma Botond, deputat UDMR: „Inteligența artificială, așa-zis suveranistă, a încercat marea cu degetul și își fură singură căciula. Ne-a pus pe tavă un ghiveci plin cu de toate, stropit cu sos mesianic și sfătos. Este, de fapt, un extemporal de clasa a cincea, elaborat în laboratoarele Giordano”.

Încercarea de demitere a Guvernului Bolojan a eșuat. Doar 139 de voturi a adunat inițiativa, față de 232 necesare.

Ilie Bolojan l-a citat pe fostul prim-ministru din perioada lui Carol I, Petre Carp.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter”.

Apoi, tensiunea s-a mutat la Senat. Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, lansată tot de AUR, a fost votată, de data aceasta, și de PSD.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „Doamna Buzoianu e mai mult decât un Dorel, căci Dorel, e adevărat, este un incapabil, dar nu e nici certăreț, nici arogant”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Eu voi continua curățenia, voi continua reformele și, atâta timp cât voi rămâne la Ministerul Mediului, nimeni n-o să poată să mă șantajeze cu funcția”.

Chiar dacă a trecut, moțiunea simplă nu poate duce la demiterea Dianei Buzoianu.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD

