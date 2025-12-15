Băsescu: Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să îşi ţină funcţia

15-12-2025 | 07:30
basescu

Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că problema nu este liderul PNL, Ilie Bolojan, ci Sorin Grindeanu, şeful PSD, „care nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate”.

Sabrina Saghin

Băsescu spune că ar trebui desfiinţată coaliţia, deoarece „nu se poate să substituie autoritatea Guvernului cu o structură care nu există”.

„Da, coaliţia are viaţă lungă, problema e ce face, pentru că variantă nu există, decât această alianţă, cu sau fără USR, dar asta e alianţa. Varianta cu guvernul minoritar nu poate funcţiona. Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu, care nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate din cauza dobânzilor extrem de mari pe care le plătim. Nu e capabil să vadă, el e disperat să îşi ţină funcţia care nu ştiu la ce îi foloseşte dacă nu-şi serveşte ţara asta. El mai mult se pierde în contradicţii”, a declarat Traian Băsescu, duminică seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a adăugat că ar trebui desfiinţată coaliţia, care nu este o structură constituţională.

„Eu cred că ar trebui făcut un lucru important, desfiinţarea acestei structuri care nu este constituţională şi care se substituie Guvernului, coaliţia. Nu găsiţi niciun articol în Constituţie despre această reprezentare care este coaliţia. Nu se poate să substituie autoritatea Guvernului cu o structură care nu există”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu
Traian Băsescu: Rezultatul slab al lui Drulă la Primăria Capitalei, o „execuţie” pentru ceea ce USR a făcut la guvernare

Fostul preşedinte a amintit că România are de plătit datorii şi în special dobânzi.

„Poporul trebuie să ştie că, dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, peste 2-3 ani începem să vindem Porţile de Fier, Portul Constanţa, Aeroportul Otopeni, ca să ne plătim datoriile şi nu datoriile, cât dobânzile. În 2027 Grindeanu va face ce ştiu ei mai bine, ce a făcut şi Ciolacu, o să arunce cu bani în populaţie, dar trebuie să ştie că, oricâţi bani a dat Ciolacu, nu au reuşit să îşi califice candidat în turul 2 la alegerile prezidenţiale şi a pierdut Capitala. Ce a făcut Ciolacu, a pulverizat PSD. Nu văd un PSD pulverizat, dar văd un preşedinte care vede viitorul ţării”, a spus Băsescu.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 15-12-2025 07:12

Băsescu: Dacă Băluţă ar fi câştigat, Grindeanu cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie
Stiri Politice
Băsescu: Dacă Băluţă ar fi câştigat, Grindeanu cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

 

Traian Băsescu: Rezultatul slab al lui Drulă la Primăria Capitalei, o „execuţie” pentru ceea ce USR a făcut la guvernare
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Rezultatul slab al lui Drulă la Primăria Capitalei, o „execuţie” pentru ceea ce USR a făcut la guvernare

Traian Băsescu a afirmat că rezultatul slab al lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei este o sancţiune pentru guvernarea USR. El a spus că PSD trebuie să îşi aleagă mai atent candidaţii şi a exclus riscul ruperii coaliţiei.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

