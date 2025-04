Cum a fost posibil ca, în 2024, sondajele de opinie să nu-l ”vadă” pe candidatul Călin Georgescu. Explicația șefului INSCOP

Sociologul spune că, în primul rând, trebuie avut în vedere raportul din 2024, care a dezvăluit faptul că Rusia a efectuat anul trecut nu mai puțin de 34 de atacuri hibride împotriva României.

Mai exact, „peste 25.000 de conturi de TikTok și 5.000 de canale de Telegram ar fi fost implicate în procesul electoral din țara noastră și ar fi participat activ în promovarea candidatului Călin Georgescu”.

Ştefureac subliniază faptul că Georgescu ”a fost beneficiarul unei campanii de măsuri active rusești”, iar în anii 2021-2022 acesta a fost ”principalul beneficiar de vizibilitate al multor articole promovate în Sputnik Moldova”.

”Situația domnului Georgescu, care a plecat de nicăieri și a ajuns la un scor absolut excepțional, de 21% în țară, 23% cu tot cu diaspora, s-a întâmplat în condițiile în care domnul Georgescu, și o spun cu toată responsabilitatea, a fost beneficiarul unei campanii de măsuri active rusești. Mi-am scris o teză de doctorat pe măsuri active sovietice, dar, mă rog, e un alt subiect. Lucru demonstrat, până la urmă, pe de o parte, de sprijinul constant de care a beneficiat, de exemplu, în urmă cu trei-patru ani, în 2021-2022, domnul Călin Georgescu era eroul ... sau principalul beneficiar de vizibilitate al multor articole promovate în Sputnik Moldova pe social media.

Am și realizat niște studii în social media, la acel moment, era un cont, se numea Călin Georgescu, Primul Ministru al României, cu foarte multe articole preluate din Sputnik Moldova, deci o vizibilitate foarte puternică.”, a explicat directorul INSCOP Research.

”Au existat 27.000 de conturi false” care l-au ajutat pe Georgescu

Nu în ultimul rând, mai spune el, oficialii TikTok au anunțat oficial că zeci de mii de conturi l-au promovat pe Georgescu în campania electorală din România, în 2024.

”Ce ne-a spus raportul oficial al Tiktok prezentat săptămâna trecută a fost următorul lucru: în ultimele 24 de ore, adică de pe 23 noiembrie până pe 24 noiembrie, când a început ziua votului, au existat 27.000 de conturi false gestionate din câteva orașe din Turcia cu domenii înregistrate în Rusia, care au transmis în 24 de ore, repet, 2,5 milioane de comentarii pe conturi care menite să ridice vizibilitatea unui singur candidat, vizibilitatea lui Călin Georgescu. Deci, toată această creștere fulminantă a domnului Georgescu s-a întâmplat pe fondul unei infrastructuri electorale care nu a mai fost mobilizată în acest fel în niciun regim democratic din nicio parte a lumii. Tocmai de aceea, Comisia Europeană, Parlamentul European au somat această companie deținută de China, Tiktok, să explice ceea ce s-a întâmplat. Tiktok a explicat foarte onest. Și am văzut aceste cifre absolut halucinante și de asemenea au și anunțat că de această dată vor mai vor controla mai eficient procesul. Au vreo 100 de angajați vorbitori de limbă română care să monitorizeze toate lucrurile.”, spune Ștefureac.

De ce nu a fost văzut Călin Georgescu în sondaje așa ”cum trebuia”

Pe de altă parte, în sondajele realizate în ultima perioadă a campaniei electorale prezidențiale din 2024, Călin Georgescu a apărut, însă era la coada clasamentelor - în niciun caz nu era dat drept posibil câștigător al primului tur.

Directorul INSCOP Research spune că ascensiunea lui fulminantă din ziua alegerilor a fost posibilă datorită valului masiv de promovare electorală pe TikTok în zilele de votare.

”În prima săptămână după retragerea doamnei Șoșoacă, în măsurătorile noastre a avut cam 5-6 %. Cinci virgulă ceva. Părea un scor deja destul de mare. Deja în momentul în care ești peste acel prag de 5% îți atragi atenția. Apoi a început să crească ușor, ușor. În ultima săptămână, noi am mai realizat măsurători marți și miercuri, în ultima săptămână de de campanie, înainte de turul întâi, scorul domnului Georgescu maxim pe care l-am înregistrat la acel moment a fost de 11%. Veți spune: bun, bun, 11% , de la 11% la 21 e distanță mare.

Pe de altă parte, recunosc că în momentul în care am văzut 11% am spus Dumnezeule, deci acest om și-a dublat intenția de vot în două în practic 3 săptămâni de campanie, ceea ce e enorm. Imaginați-vă că, nu știu, peste 2 săptămâni, domnul Victor Ponta ar avea 40% în intenția de vot și sau eu știu, domnul Nicușor Dan avea 40%.

Pare ceva ireal, dar la acel moment așa părea, cu un necunoscut. Înainte da campanie avea 10% notorietate. Și atunci te întrebi e o eroare a sondajelor sau ai o creștere susținută artificial printr-o vizibilitate excepțională, demonstrată deja, nu de sociologi, nu de autorități, demonstrată, explicată clar de reprezentanții rețelelor sociale Tiktok în mod special, care a explicat foarte clar cum s-a derulat acest tip de operațiune.”

Cu alte cuvinte, electoratul din România a fost manipulat emoțional de rețelele sociale.

”Noi am făcut și un sondaj în ziua votului. Inițial am zis, domnule, poate or fi mințit românii, n-au vrut să zică Călin Georgescu. Nu, n-au mințit, 11% era scorul lui real cu 5 zile înainte de alegeri. Pentru că în ziua votului, în sondajul din ziua votului realizat de noi pe 24, am transmis rezultatele la ora 8:00, înainte de închiderea urnelor, spre 100 de de jurnaliști, nouă ne-a ieșit Călin Georgescu la ultima raportare 19,9%. 20%, o eroare de 1% față de 21% cât a obținut el în țară. Deci românii n-au mințit. Doar că acest scor s-a întâmplat pe ultima sută de metri. Aici este explicația principală.”, a mai spus sociologul.

