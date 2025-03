Bogdan Peşchir a plătit un milion de dolari pe TikTok pentru campania lui Georgescu. Procurorii cer arestarea lui

Concret, spun procurorii, Bogdan Peşchir a oferit, în timpul campaniei electorale de anul trecut, plăţi în valoare de peste 879.000 de dolari pe aplicaţia TikTok, sub formă de "daruri", şi transferuri de sute de mii de lei prin aplicaţia Revolut, către 265 de persoane, pentru a le determina să îl voteze pe Georgescu.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 28.03.2024 - 31.01.2025, inculpatul a oferit suma de 879.521 USD, sub formă de gift-uri pe aplicaţia TikTok (plăţi efectuate prin aplicaţie în timpul unor sesiuni live ale utilizatorilor prin oferirea de puncte ce pot fi apoi convertite în sume de bani) şi sumele de 302.547 de lei şi 17.859 USD, prin transferuri efectuate prin aplicaţia Revolut (conturi bancare şi portofele electronice de criptomonede), către 265 de persoane, în scopul determinării acestora să voteze un anumit candidat la alegerile prezidenţiale organizate în anul 2024”, anunţă Parchetul General, într-un comunicat de presă.

Ce a spus avocatului lui Bogdan Peșchir

„Am dat declaraţie, tot ce am spus la prima declaraţie se menţine acum. I-am întrebat concret care sunt acuzaţiile, dovadă că s-au făcut aceste donaţii către susţinătorii domnului Georgescu. Păi e o infracţiune? Păi nu ştim, noi aşa am formulat. De ce l-a susţinut pe domnul Georgescu? Pentru că am simpatizat cu opiniile dânsului personal şi este o alegere personală. Am spus că se simte discriminat pentru opiniile politice, pentru că susţine un candidat. Am arătat şi abuzul care s-a făcut ieri prin divulgarea în public şi vă mulţumim presei că datorită vouă avem dovezile exacte, filmate, când au făcut aceste dezvăluiri, deci această infracţiune s-a produs în direct. Noi am venit la poliţie, la organele de cercetare penală, întotdeauna arătând că nu avem nimic de ascuns, am răspuns la absolut toate întrebările şi vedeţi şi dumneavoastră în ce situaţie şi cum se tratează o persoană care a venit două luni jumătate în fiecare zi, iar după aceea este adus cum că s-ar putea să se sustragă de la ce?”, a declarat avocatul lui Bogdan Peşchir la ieşirea de la audieri.

Întrebat de unde are clientul său banii, avocatul a spus că acesta acţionează pe piaţa criptomonedelor de aproximativ şapte ani.

„Din primul moment în care organele de cercetare au venit la Bogdan acasă, acum trei luni, Bogdan le-a arătat pentru că este de bună credinţă, am făcut menţiunea, eu i-am spus că nu trebuie să le dea accesul, dar el a zis că trebuie să fie de bună credinţă şi i-am explicat şi le-a arătat că acei bani vin din trading de monede. Deci nu are nici măcar un cent care să nu fie dovedit. Deci este dovedit”, a spus avocatul.

Acesta a precizat că a contestat măsura reţinerii clientului său şi că va face şi plângere penală pentru că Bogdan peşchir a fost obligat de poliţişti să-şi arate faţa.

Avocatul a mai spus că Peşchir donează de doi ani pe TikTok şi că nu are legătură cu opţiunile politice ale nimănui.

Finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu, reținut pe 24 de ore

Bogdan Peşchir a fost adus joi de la Braşov la sediul IGPR, unde a fost audiat mai multe ore, după care procurorii au dispus reţinerea lui pentru 24 de ore.

În momentul în care a ajuns sub escortă la sediul IGPR, Bogdan Peşchir a fost obligat de un poliţist să îşi dea jos şapca, cagula de pe faţă şi ochelarii de soare, pentru a putea fi identificat.

Numele lui Bogdan Peşchir apare în documentele prezentate de SRI la CSAT, în baza cărora Curtea Constituţională a anulat în luna decembrie alegerile prezidenţiale.

Conform SRI, Bogdan Peşchir a utilizat contul 'bogpr', prin care a realizat donaţii pe TikTok de peste un milion de euro pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu.

Plăți de aproape 400.000 de dolari cu o lună înainte de alegeri

Reprezentanţii TikTok au confirmat identitatea utilizatorului "bogpr" şi au menţionat că acesta a efectuat plăţi în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24 octombrie - 24 noiembrie 2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicaţi în promovarea lui Călin Georgescu, inclusiv după data încheierii campaniei electorale, punctează SRI.

Serviciul Român de Informaţii arată că finanţarea influencerilor TikTok a fost asigurată prin platforma FameUp (dedicată monetizării activităţilor de promovare în mediul online), la nivelul căreia a fost publicată oportunitatea de reclamă, alături de descrieri bine definite.

„Una dintre metodele de atragere la colaborare a influencerilor români pentru promovarea candidaturii lui Călin Georgescu a fost contactarea pe email a acestora de firma (...), de origine sud-africană, care oferea suma de 1.000 de euro pentru distribuirea unui videoclip realizat de aceştia”, arată SRI.

