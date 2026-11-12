Nu s-a prezentat niciodată. Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, care a afirmat public că este prieten de aproximativ 30 de ani cu judecătorul şi că l-a invitat personal în deplasare, a fost convocat de şase ori şi nu a venit nici el. Comisia nu a putut stabili cine a organizat şi cine a achitat transportul, câţi dintre pasagerii zborului erau demnitari şi dacă judecătorul a beneficiat de avantaje materiale, potrivit News.ro.

Senatul cere Curţii Constituţionale să verifice conduita judecătorului Cristian Deliorga după deplasarea acestuia la Mykonos, în 8 iulie 2026, cu o aeronavă privată. Ancheta parlamentară, desfăşurată de Comisia pentru constituţionalitate din Senat în perioada septembrie-noiembrie, nu a reuşit să stabilească cine a plătit transportul, cine a organizat călătoria şi care a fost natura relaţiei dintre judecător şi Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR).

Raportul Comisiei pentru constituţionalitate, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 147 din 9 noiembrie 2026 şi publicat în Monitorul Oficial, consemnează că Deliorga şi Daraban nu s-au prezentat la niciuna dintre audierile la care au fost convocaţi.

Comisia a solicitat informaţii de la Camera de Comerţ şi Industrie a României, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi compania aeriană Toyo Aviation. Răspunsurile primite au permis identificarea unor zboruri Bucureşti-Mykonos efectuate în ziua respectivă, dar nu au lămurit dacă judecătorul se afla la bordul unei anumite aeronave, cine a suportat costurile şi în ce condiţii a fost organizată deplasarea.

Ancheta a fost extinsă la începutul lunii septembrie

Iniţiativa anchetei a venit din partea grupurilor parlamentare USR şi PNL. Cererea a fost făcută ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind deplasarea judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, în 8 iulie, cu o aeronavă privată de tip Embraer Legacy 600.

Biroul permanent al Senatului a analizat solicitarea în şedinţa din 8 septembrie, iar prin Hotărârea Senatului nr. 118/2026 a fost încuviinţată desfăşurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constituţionalitate.

Obiectivele au fost stabilite explicit:

clarificarea circumstanţelor şi a scopului deplasării judecătorului Cristian Deliorga;

identificarea naturii relaţiilor dintre persoanele participante la deplasare şi judecător;

stabilirea modalităţii de organizare şi de acoperire a costurilor, inclusiv identificarea persoanei sau entităţii care a plătit transportul;

identificarea eventualelor beneficii materiale sau de altă natură primite de judecător;

clarificarea oricăror alte împrejurări relevante pentru independenţa, imparţialitatea şi integritatea acestuia.

La şedinţa din 15 septembrie, membrii comisiei au discutat şi limitele competenţei lor. Unii membri au susţinut că hotărârea iniţială nu oferea suficiente elemente pentru cercetarea unor persoane şi entităţi private, în condiţiile în care nu era indicat niciun senator implicat şi niciun dosar concret aflat pe rolul CCR.

Alţi membri au considerat că noţiunile de „circumstanţe” şi „persoane” din hotărârea Senatului permiteau comisiei să solicite informaţii tuturor entităţilor care ar fi putut avea date despre zbor şi să invite toate persoanele aflate la bord.

În urma dezbaterilor, comisia a decis, cu majoritate de voturi, să înceapă procedura extinsă de anchetă.

Trei zboruri Bucureşti–Mykonos în aceeaşi zi

Unul dintre primele demersuri a vizat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNABO). Prin adresele din 16 septembrie şi din 23 septembrie, senatorii au solicitat informaţii despre zborurile efectuate în 8 iulie pe ruta Bucureşti-Mykonos.

Răspunsul CNAB a identificat trei curse:

1. WMT 3077, operată de Wizz Air Malta, cu o aeronavă Airbus A320neo, de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

2. TOY 416, operată de Toyo Aviation, cu o aeronavă Embraer E35L, de pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu.

3. FCA1MA, operată de Fly Coop Air Service, cu o aeronavă Embraer ESSP, tot de pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu.

Potrivit informaţiilor transmise de CNAB, zborul WMT 3077 a avut 145 de pasageri, iar la bordul aeronavei Toyo Aviation, care opera cursa TOY 416, s-au îmbarcat 13 pasageri.

În cazul zborului FCA1MA, documentele transmise de agentul de handling RAS arătau că a fost un „ferry flight”, adică o deplasare fără pasageri.

Compania Aeroporturi Bucureşti a precizat însă că nu gestionează informaţiile comerciale privind biletele cumpărate şi costul acestora. Datele sunt deţinute de operatorii aerieni care au efectuat cursele.

CNAB a mai arătat că nu deţine şi nu gestionează datele personale ale pasagerilor şi nici informaţiile privind modalităţile de plată a transportului.

Astfel, deşi au fost identificate cele trei zboruri, informaţiile aeroportului nu au putut stabili cine se afla la bordul aeronavei private şi dacă printre cei 13 pasageri ai cursei Toyo Aviation se afla judecătorul Cristian Deliorga.

CCIB spune că nu a fost implicată în organizarea deplasării

Comisia a solicitat informaţii şi de la Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, condusă de Iuliu Stocklosa.

Acesta a transmis că instituţia nu deţine informaţii şi nu are cunoştinţă despre circumstanţele în care a fost organizată şi efectuată deplasarea din 8 iulie.

CCIB a precizat că nu are documente referitoare la organizarea călătoriei, persoanele participante, scopul şi programul deplasării sau raporturile dintre participanţi.

Instituţia a mai explicat că nu deţine informaţii despre modul în care au fost contractate, achitate sau suportate costurile transportului judecătorului Cristian Deliorga ori ale celorlalte persoane aflate în avion.

În răspuns, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a ţinut să precizeze că este o entitate juridică distinctă de Camera de Comerţ şi Industrie a României, având personalitate juridică, patrimoniu, conducere şi activitate proprii.

Prin urmare, CCIB a susţinut că nu poate confirma, infirma sau comenta împrejurări despre care nu deţine informaţii proprii.

Daraban spune că informaţiile au fost deja clarificate, dar nu trimite documentele cerute

Un răspuns mult mai scurt a venit de la Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Daraban a transmis că informaţiile solicitate de Comisia pentru constituţionalitate „au dobândit caracter public, fiind clarificate din toate punctele de vedere”.

Comisia a considerat că răspunsul nu lămureşte întrebările privind organizarea şi finanţarea deplasării.

Senatorii au revenit cu solicitări către CCIR, cerând inclusiv lista participanţilor şi documentele referitoare la costurile transportului.

În paralel, a fost solicitată Toyo Aviation să comunice numele companiei care a efectuat zborul cu aeronava privată de tip Embraer Legacy 600, lista pasagerilor şi a personalului navigant, precum şi modalitatea de acoperire a costurilor deplasării judecătorului.

Adresele au fost retransmise în mai multe rânduri, inclusiv în 22 şi 29 septembrie, 7, 13, 21 şi 27 octombrie.

Şapte convocări pentru Cristian Deliorga, şase pentru Mihai Daraban

Anexa raportului conţine o cronologie precisă a audierilor la care au fost invitaţi judecătorul CCR şi preşedintele CCIR.

Cristian Deliorga a fost convocat la şapte şedinţe consecutive:

22 septembrie 2026;

29 septembrie 2026;

6 octombrie 2026;

13 octombrie 2026;

20 octombrie 2026;

27 octombrie 2026;

3 noiembrie 2026.

Mihai Daraban a fost convocat la şase şedinţe:

29 septembrie 2026;

6 octombrie 2026;

13 octombrie 2026;

20 octombrie 2026;

27 octombrie 2026;

3 noiembrie 2026.

Niciunul nu s-a prezentat.

La şedinţa din 29 septembrie, comisia a decis în unanimitate reprogramarea audierilor pentru 6 octombrie, tocmai din cauza neprezentării persoanelor invitate.

La 6 octombrie, situaţia s-a repetat, iar senatorii au decis din nou să reprogrameze audierile şi să îi invite pe cei doi pentru următoarea şedinţă.

Acelaşi lucru s-a întâmplat la 13, 20 şi 27 octombrie. Ultima încercare de audiere a fost făcută pe 3 noiembrie.

Raportul nu menţionează că Deliorga sau Daraban ar fi transmis comisiei declaraţii scrise care să răspundă întrebărilor esenţiale privind deplasarea.

Declaraţiile contradictorii despre relaţia dintre judecător şi preşedintele CCIR

Unul dintre motivele pentru care senatorii au considerat necesară audierea celor doi a fost contradicţia dintre declaraţiile lor publice.

Potrivit raportului, Mihai Daraban a declarat presei că judecătorul Cristian Deliorga este unul dintre cei mai vechi prieteni ai săi, că se cunosc de aproximativ 30 de ani şi că au participat la evenimente importante din viaţa personală a celuilalt.

Mai mult, Daraban a afirmat că l-a invitat personal pe judecător în deplasarea la Mykonos.

În schimb, Cristian Deliorga a declarat public că nu îl cunoaşte pe Mihai Daraban.

Comisia a remarcat şi diferenţele dintre explicaţiile privind scopul călătoriei. Preşedintele CCIR a invocat o întâlnire cu parteneri de afaceri din Statele Unite, în timp ce judecătorul constituţional a caracterizat deplasarea drept una strict privată, fără legătură cu atribuţiile sale de serviciu.

Pentru senatori, aceste declaraţii divergente justificau clarificări directe privind natura relaţiei dintre cei doi, circumstanţele în care judecătorul a fost invitat să participe la deplasare şi eventualele beneficii de care acesta ar fi putut beneficia.

Comisia precizează însă că, în lipsa audierilor şi a documentelor solicitate, nu poate stabili care dintre explicaţiile publice corespunde situaţiei de fapt.

Ce nu a putut stabili ancheta

Raportul formulează patru concluzii principale.

Prima este imposibilitatea clarificării circumstanţelor deplasării la Mykonos din 8 iulie, deoarece Cristian Deliorga nu s-a prezentat pentru a explica scopul călătoriei şi natura relaţiilor sale cu celelalte persoane participante.

A doua priveşte imposibilitatea stabilirii modalităţii de organizare şi de acoperire a costurilor. Comisia arată că nu a putut identifica persoana sau entitatea care a achitat transportul judecătorului, deoarece Mihai Daraban nu a răspuns solicitărilor de informaţii şi nu s-a prezentat la audieri.

A treia concluzie este că nu au putut fi identificate eventualele beneficii materiale sau de altă natură de care ar fi putut beneficia judecătorul în legătură cu această deplasare.

A patra priveşte imposibilitatea clarificării altor împrejurări relevante pentru independenţa, imparţialitatea şi integritatea judecătorului Cristian Deliorga şi pentru încrederea publică în actul jurisdicţional al CCR.

Senatorii susţin că, dacă judecătorul s-ar fi prezentat la audieri sau ar fi transmis un răspuns instituţional transparent, ar fi putut înlătura suspiciunile prin explicaţii clare şi credibile.

Ce măsuri cere Senatul

În urma anchetei, Comisia pentru constituţionalitate propune trei direcţii de acţiune.

Prima este sesizarea Plenului Curţii Constituţionale pentru cercetarea conduitei lui Cristian Deliorga. Comisia solicită Plenului să analizeze aspectele rezultate din anchetă, să aplice eventuale sancţiuni dacă se constată existenţa unei abateri şi să comunice concluziile cercetării, inclusiv clarificările privind circumstanţele deplasării.

A doua propunere vizează sesizarea Adunării Generale a Camerei de Comerţ şi Industrie a României pentru examinarea conduitei lui Mihai Daraban, în calitate de preşedinte al organizaţiei, inclusiv prin raportare la art. 50 din Statutul CCIR, în măsura în care prevederile sunt aplicabile.

Comisia consideră că refuzul acestuia de a participa la audieri şi faptul că informaţiile solicitate nu au fost comunicate complet trebuie analizate de organele statutare ale organizaţiei.

Raportul face însă o precizare juridică importantă: CCIR este o organizaţie neguvernamentală de utilitate publică, care nu se află sub controlul politic al Parlamentului. În consecinţă, comisia invocă principiul colaborării loiale între instituţiile şi autorităţile statului, nu o relaţie de subordonare a CCIR faţă de Parlament.

A treia propunere este sesizarea grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat pentru analizarea modificării legislaţiei privind răspunderea persoanelor care refuză să participe la audieri sau să transmită documentele solicitate de comisiile parlamentare de anchetă.