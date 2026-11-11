Un zbor din Australia către Franța a doborât un record mondial Guinness și a fost declarat oficial cel mai lung zbor comercial din istorie, potrivit People.

Aeronava Airbus A350-1000ULR a decolat din Melbourne luni, 27 iulie, la ora locală 17:27, și a aterizat la Toulouse marți, 28 iulie, la ora locală 09:51, parcurgând o distanță de 23.155 de kilometri, potrivit unui comunicat de presă.

Zborul, care a durat 24 de ore și 24 de minute, a stabilit oficial recordul Guinness pentru cea mai mare distanță parcursă de un avion comercial într-un singur zbor.

Recordul a fost confirmat independent pe baza datelor furnizate de platforma de monitorizare a zborurilor Flightradar24 și de Federația Aeronautică Internațională.

În timpul călătoriei, aeronava a survolat trei continente și două oceane, iar membrii echipajului au asistat la două apusuri și două răsărituri.

La bord s-au aflat 13 persoane, inclusiv un echipaj format din trei piloți de încercare Airbus, doi piloți Qantas, cinci ingineri specializați în testarea aeronavelor Airbus, doi ingineri de proiectare Airbus și un reprezentant al Federației Aeronautice Internaționale, potrivit comunicatului.

După decolarea din Melbourne, avionul a survolat Sydney și s-a îndreptat spre Los Angeles, înainte de a continua deasupra Americii de Nord și a Oceanului Atlantic.

Ulterior, aeronava a survolat Regatul Unit, înainte de a ateriza în cele din urmă la Toulouse, în Franța.

Modelul A350-1000ULR îi va permite companiei aeriene Qantas Airways să opereze, pentru prima dată, zboruri directe, fără escală, între Sydney și Londra, respectiv Sydney și New York.

Prima aeronavă este programată pentru livrare în aprilie 2027, urmând să înceapă operarea rutei Sydney–Londra spre sfârșitul anului 2027.

„Zburând 23.155 de kilometri fără oprire, am demonstrat pe deplin capacitatea aeronavei de a-și îndeplini misiunea. Iar recordul mondial a fost cireașa de pe tort”, a declarat Lars Wagner, directorul general al diviziei de avioane comerciale a Airbus, potrivit comunicatului.

Potrivit unui comunicat al Flightradar24, zborul Airbus A350-1000ULR a fost al doilea cel mai urmărit zbor din toate timpurile pe platformă.

Pe primul loc se află zborul aeronavei care a transportat sicriul Reginei Elisabeta a II-a de la Edinburgh la Londra, în 2022.

Recordul anterior era deținut de un Boeing 777-200LR, care a zburat fără escală între Hong Kong și Londra în noiembrie 2005. Aeronava a parcurs atunci 21.601 kilometri în 22 de ore și 42 de minute. După aproape 21 de ani, Airbus A350-1000ULR a depășit performanța cu 1.554 de kilometri, stabilind un nou record mondial, potrivit unui comunicat Airbus.