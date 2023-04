Congres UDMR. Kelemen Hunor candidează pentru al patrulea mandat de președinte

De asemenea, conform programului anunţat, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă ar urma să fie prezenţi la Congres, alături de Cătălina Galer, consilier de stat la Administraţia Prezidenţială, lideri ai partidelor minorităţilor naţionale şi lideri ai partidelor maghiare din ţările Bazinului Carpatic.

Lucrările Congresului sunt precedate de Conferinţa Aleşilor Locali ai UDMR, ale cărei lucrări vor fi deschise vineri, la ora 13.00, cu discursul rostit de Kelemen Hunor. El va fi urmat de Antal Árpád, preşedintele Consiliului Naţional al Aleşilor Locali UDMR, al cărui discurs are tema Transilvania 2030, de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, şi de Tánczos Barna, ministrul Mediului - Provocări guvernamentale, programe şi politici publice destinate administraţiilor locale, ăi de europarlamentarii Winkler Gyula şi Vincze Loránt - Miza şi provocările alegerilor europarlamentare din 2024.

Vineri, la ora 16:00, are loc deschiderea oficială a lucrărilor Congresului UDMR, marcată de discursurile liderilor politici naţionali şi internaţionali, respectiv a reprezentanţilor organizaţiilor politice partenere.

Conform listei anunţate de UDMR, şi-au confirmat prezenţa: Cătălina Galer, consilier de stat, Administraţia Prezidenţială, Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele PSD, Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României, preşedintele PNL, Gál Kinga, vicepreşedintele FIDESZ, Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara, Nicolae Păun, preşedintele Partidei Romilor ”Pro-Europa”, Gheorghe Nacov, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat – România, Adrian Miroslav Merka, preşedintele Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România, Gheorghe Firczak, preşedintele Uniunii Culturale a Rutenilor din România, conform News.ro.

La Congres vor participa şi liderii partidelor maghiare din ţările Bazinului Carpatic:Pásztor István, preşedintele Uniunii Maghiare din Voivodina, Jankovics Róbert, preşedintele Comunităţii Democrate a Maghiarilor din Croaţia,Forró Krisztián, preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia,Orban Dušan, preşedintele Comunităţii Naţionale Autonome Maghiare din Slovenia.

Sâmbătă este programat votul pentru alegerea preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor fiind singurul candidat. Kelemen Hunor se află la conducerea UDMR din 2011, urmând să fie ales pentru al patrulea mandat. Acesta îşi va prezenta Raportul politic la ora 10.00, iar câteva ore mai târziu îşi va susţine discursul de candidat. Rezultatul votului este aşteptat în jurul orei 15.00.

Kelemen Hunor şi-a anunţat, în luna martie, pe Facebook, o nouă candidatură la şefia UDMR.

”Am decis să-mi continui munca de preşedinte al UDMR, deoarece doresc să îmi aduc contribuţia, în continuare, la dezvoltarea comunităţii noastre şi a întregii societăţi din România. Ştiu care este scopul, ştiu care este direcţia: în acest deceniu putem dezvolta ţara noastră datorită resurselor financiare guvernamentale şi europene de care dispunem, iar toţi oamenii trebuie să beneficieze de această dezvoltare”, a transmis liderul UDMR pe Facebook.

”La această muncă, cer sprijinul delegaţilor la Congresul Uniunii din luna aprilie, în cadrul căruia se va alege preşedintele UDMR pentru un nou mandat”, mai spune Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a precizat săptămâna trecută, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, că funcţia de lider al unei formaţiuni politice are ”o grămadă de avantaje”.

”Are o grămadă de avantaje să fii lider de partid sau să fii în conducerea unui partid mai mult timp. Cunoşti trecutul foarte bine în politica românească, ai experienţa necesară, eşti predictibil. Mă cunosc, ştiu ce pot, ce fac, ce am făcut. Eu prea multe surprize nu aduc la masa politică. Are şi dezavantaje, bineînţeles, aici fiecare cum crede”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta se află, în prezent, în cel de-al treilea mandat de lider al UDMR şi şi-l doreşte pe cel de-al patrulea.

”Eu am spus că simt forţa necesară să candidez, să particip în viaţa publică şi politică în această funcţie. Am primit şansa, de la colegii mei, de trei ori, să fiu preşedinte, asta înseamnă experienţă acumulată şi vreau să întorc această experienţă în următorii ani. Mandatul este de 4 ani, aşa cred că este corect”, a precizat Kelemen Hunor.

Actualul preşedinte al UDMR spune că nu a văzut să fie un interes prea mare pentru funcţia de lider.

”Nu am văzut un interes foarte mare pentru această funcţie. Şi eu am aşteptat până în ultima clipă să depun dosarul. Şi suntem în deceniul care va schimba faţa României, dacă nu greşim undeva pe parcurs, că avem posibilitatea de a dezvolta România cum nu am avut niciodată şi spun acest lucru în cunoştinţă de cauză. Dar trebuie să fim extrem de atenţi. Şi eu vreau să fiu părtaş în această muncă, în anii care urmează”, a subliniat Kelemen Hunor.

Dată publicare: 28-04-2023 11:59