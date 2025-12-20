Ciucu taie din banii tuturor instituțiilor pentru a salva Bucureștiul de faliment. ”Poate să fie și Dumnezeul managementului”

În prima sa conferință de presă în calitate de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu a avertizat că Bucureștiul se confruntă cu o situație financiară critică și are datorii de miliarde.  

autor
Robert Hoară

În principal, ar fi din cauza subvențiilor acordate pentru transport și termoficare. Noul primar a analizat bugetul municipal și vorbește chiar despre riscul de insolvență.

Sunt necesare reforme urgente pentru evitarea unei crize majore, susține Ciucu.

În fața jurnaliștilor, Ciprian Ciucu a spus tranșant că bugetul Capitalei este sufocat de subvenții, în special cele pentru transportul public și termoficare. Acestea ajung să înghită aproape 53% din buget, ceea ce lasă primăria cu foarte puțini bani pentru investiții sau dezvoltare.

Primarul general a explicat că, doar pentru ca Bucureștiul să funcționeze normal, ar fi nevoie de aproximativ 8,5 miliarde de lei, însă în realitate orașul are la dispoziție mult mai puțin.

Diferența se vede în datorii tot mai mari și în lipsa banilor pentru proiecte esențiale. În acest context, Ciucu a anunțat că va tăia cheltuieli la toate instituțiile și agențiile din subordinea Primăriei Generale.

”Să fie foarte clar. Nu va scăpa nici măcar o instituție”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: ”Poate să fie aici și Dumnezeul managementului, poate să fie Elon Musk, cine vreți voi. Dacă nu se iau niște decizii care să eficientizeze cheltuielile, inclusiv să taie costurile, nu se va întâmpla nimic, mai mult, vor crește datoriile. Pierderile sunt uriașe. De aceea am spus că nu îmi este frică de cuvântul insolvență”.

Primarul a anunțat că în primele luni ale anului viitor va veni cu un pachet de reforme, care să reducă risipa și să reorganizeze administrația. Mesajul său este că nimeni nu va fi ocolit, indiferent de instituție.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: ”Orice leuț pentru acest sfârșit de an și pentru anul viitor, contează pentru că va trebui să facem... hmmm... Deci, să fie foarte clar. Nu va scăpa nici măcar o instituție!! Dacă putem 3%, 5%, 2% de la fiecare în parte, se cumulează, iar asta înseamnă mult, de oriunde”.

Situația este cu atât mai tensionată cu cât, spune edilul, Primăria Generală mai are doar aproximativ 2 milioane de lei în conturi până la finalul anului. Tocmai de aceea, Ciprian Ciucu merge duminică la Guvern, unde va discuta cu premierul Ilie Bolojan despre bugetul Capitalei pentru anul viitor.

Sursa: Pro TV

