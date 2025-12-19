Ciprian Ciucu a depus jurământul pentru preluarea funcţiei de primar general al Capitalei. „Sunt încrezător”

19-12-2025 | 17:35
Ciprian Ciucu
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, vineri, pentru preluarea mandatului.

 

Mihaela Ivăncică

”Este un moment foarte important pentru mine, am emoţii. Este un moment pe care l-am aşteptat foarte, foarte mult timp. Vreau să spun că îmi doresc să am o foarte bună colaborare cu Consiliul General. Am avut deja câteva discuţii şi o să am în continuare discuţii cu lideri ai partidelor din Consiliul General. Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru, ştiţi, nu stă foarte bine din anumite puncte de vedere şi în perioada care urmează vom avea foarte, foarte mult de lucru”, a spus primarul Capitalei.

Ciucu a spus că foarte probabil vor exista şedinţe ale Consiliului General până la sfârşitul anului, pentru că situaţia financiară oraşului nu este foarte bună.

”Vreau să văd ce se mai poate face acum pe ultima sută de metri, înainte de sfârşitul anului, pentru a începe anul în condiţii mai bune”, a afirmat Ciprian Ciucu.

”Sunt încrezător, în următorii doi ani şi câteva luni voi fi foarte prezent în primărie, pe stradă, în şedinţe, că acolo stau primarii în şedinţe foarte mult. Vor urma anumite reforme pe care le-am gândit de-a lungul timpului şi sunt convins că acest Consiliu General este de bună credinţă şi că împreună vom echilibra Bucureştiul şi vom începe şi dezvoltarea lui”, a subliniat el.

Viziunea pentru București

Ciprian Ciucu a mai spus că ”în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană”.

”Suntem a şaptea capitală a Unii Europene, suntem oraş important, suntem principala forţă economică a ţării şi intră în responsabilitatea fiecaruia dintre noi să facem să se vadă acest lucru în calitatea vieţii oamenilor, în calitatea actului de guvernare şi sunt foarte, foarte încrezător că vom reuşi acest lucru împreună”, a mai spus Ciucu.

Primarul Capitalei a anunţat că va susţine sâmbătă, la ora 13.00, o conferinţă de presă. Ciprian Ciucu a mai declarat că a avut în perioada aceasta discuţii cu o parte din directori.

”Zic eu că m-am pregătit, după perioada în care am tăcut, pentru că a fost nevoie să mă pregătesc, să vă zic cum văd acest mandat în următorii ani”, a subliniat Ciucu.

Primarul Capitalei a mai declarat că îşi doreşte o colaborare foarte bună colaborare cu primarii de sector.

”Vreau să fiu în sprijin pentru ei şi să le ţin sprijinul atunci când voi avea nevoie în calitate de primar general. Vreau să ne vedem des. (...) Va urma o perioadă interesantă, asta pot să vă promit, şi nu doar interesantă, dar şi foarte fructuoasă şi bună pentru Bucureşti”, a spus Ciucu în finalul discursului.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-12-2025 17:35

