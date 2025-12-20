Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. STB are debite de 1,3 miliarde de lei

20-12-2025 | 15:13
Ciprian Ciucu
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au.

Ioana Andreescu

Mare parte a acestor datorii e formată din debitele acumulate de Societatea de Transport Bucureşti (STB), despre care noul edil spune că, dacă nu achită datoriile, este aproape de faliment.

Primarul general al Capitalei anunţă că a analizat date financiare privind activitatea principalelor companii ale Primăriei din ultimii zece ani.

El a prezentat date care arată că Primăria are datorii în cuantum de 2,105 miliarde de lei, dintre care 811 milioane lei pentru subvenţia la transport, 504 milioane lei pentru subvenţia la termoficare, 470 de milioane de lei pentru stimulente acordate sub formă de ajutoare sociale, 232 de milioane lei reprezintă datoriile unor instituţii subordonate și 88 de milioane de lei omului de afaceri Costică Constanda, care a câştigat în instanţă un proces în urma căruia primăria are să îi plătească 125 de milioane de lei, sumă pentru care s-au făcut eşalonări.

STB, la un pas de faliment din cauza datoriilor uriașe

Pentru STB, edilul spune că plăţile şi creditele bugetare pentru compania de transport „au început să explodeze” din anul 2019, după transformarea fostei regii de transport în STB.

Ciprian Ciucu a anunţat că STB este aproape de faliment, acumulând datorii de peste un miliard de lei către bugetul de stat, mare parte provenind din neplata contribuţiilor pentru angajaţi.

„În acest moment, nu avem 2025, dar vă zic că este mult mai mult decât 2024, pentru că ştiu pe din afară, este 1,38 de miliarde astăzi, datoria pe care STB o are la ANAF. Deci din punctul meu de vedere, cu această datorie, dacă noi nu plătim la timp acele eşalonări pe care le-a gândit fostul primar general, această societate este aproape un faliment. Şi nu mi-este frică să pronunţ acest cuvânt. Deci, vorbim despre 1,38 de miliarde, încă o dată, datorii pe care STB le are către ANAF”, a afirmat Ciprian Ciucu, sâmbătă, în prima conferinţă de presă susţinută ca primar general al Capitalei.

În ceea ce priveşte RADET/Termoenergetica, acesta anunţă că, din anul 2019, bugetul a continuat să crească, cu scăderi în 2024 şi 2025, după ce au început reparaţiile la conducte. Termoenergetica are, de asemenea, datorii la ANAF, a explicat edilul, el subliniind că există o datorie de 3 miliarde de lei pentru care Primăria se judecă, iar pe lângă aceasta există şi alte debite.

Sursa: News.ro

Etichete: stb, datorii, ciprian ciucu, primaria bucuresti,

Dată publicare: 20-12-2025 15:13

