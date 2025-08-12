Un lider PNL propune organizarea, în premieră în România, la fel ca în SUA, a unor alegeri primare pentru Primăria Capitalei

12-08-2025 | 14:21
Alegeri parlamentare 2020, imagini din sectii de votare - 2
Agerpres

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, propune organizarea - în premieră în România - a unor ”alegeri primare”, la fel ca în SUA, pentru identificarea corectă a unui candidat comun al partidelor proeuropene pentru Primăria Capitalei. 

Cristian Matei

Burduja susține că, în absenţa unei candidaturi comune a partidelor proeuropene la Primăria Bucureşti, ”blocul izolaţionist pleacă cu prima şansă.”

Astfel, mai spune liderul PNL, pentru că sondajele de opinie nu prea mai sunt credibile, el propune organizarea unor ”alegeri primare deschise” cu 45 de zile înainte de alegerile locale.

Burduja dă de înțeles că el nu vrea să candideze la Primăria Capitalei, deoarece ”sunt destui - și deja prea mulți - pretendenți pentru fotoliul de Primar General”. 

La alegerile locale din 2024, Sebastian Burduja a ieșit pe locul 4, după ce a obținut 57.334 de voturi, adică 7,85 % din voturile valabil exprimate.

Catalin Drula
Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL. Se așteaptă acceptul liberalilor

Mesajul complet al președintelui PNL, Sebastian Burduja:

”ALEGERI PRIMARE PENTRU BUCUREȘTI

Am lansat zilele trecute un apel la unitate între toate partidele proeuropene din București. Este evident că, în absența unei candidaturi comune, cu o bază politică de susținere de 25-35%, blocul izolaționist pleacă cu prima șansă. Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunță un nou pretendent la Primăria Generală. Din păcate, fragmentarea masivă apare pe zona proeuropeană.

Putem fi cu toții de acord că cel mai bun scenariu este selectarea unui candidat unic din partea coaliției de guvernare. Este varianta responsabilă și corectă pentru alegeri într-un singur tur (legislația nu se mai poate schimba acum). Este varianta așteptată de bucureștenii care își doresc o Capitală occidentală, într-o Românie democratică, dezvoltată și demnă.
O variantă este derularea unor sondaje de opinie clare. Totuși, puține mai au credibilitate. Dar un instrument care funcționează în democrațiile avansate, mai ales în SUA, sunt alegerile primare. Ele permit selectarea celui mai bun candidat al unui partid sau al unei alianțe, prin votul cetățenilor, înainte de alegerile propriu-zise.

Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală. Bucureștiul ar deveni primul oraș din România, din câte cunosc, care utilizează acest instrument. Candidați din toate partidele proeuropene se înscriu în competiție și încep dezbateri, discuții cu cetățenii, prezentări, interviuri — campania pentru alegerile primare. Totul bazat pe un calendar și un regulament clare.

Alegerile primare deschise ar avea loc cu 45 de zile înainte de alegerile locale. Alegătorii care participă la alegerile primare se înregistrează online sau la puncte fixe înainte, pentru a preveni votul multiplu. Se poate vota fizic sau, ideal și tot în premieră, online, printr-un sistem securizat agreat de toate partidele, cu observatori și tot tacâmul. Transparență totală, legitimitate deplină și încrederea cetățenilor recâștigată.

Avantajele alegerilor primare pentru București sunt de bun-simț:
1. Unifică votul alianței civico-politice proeuropene.
2. Crește implicarea cetățenilor în procesul democratic.
3. Obligă candidații să concureze pe idei și programe, nu doar pe notorietate.

Nu fac această propunere pentru mine. Sunt destui — și deja prea mulți — pretendenți pentru fotoliul de Primar General. Fac această propunere pentru binele orașului nostru și pentru democrația noastră.

Aștept păreri constructive din partea bucureștenilor (și nu numai), iar din partea forțelor politice proeuropene din București îmi doresc responsabilitate și unitate. Sunt lucrurile de bază pe care ni le cer românii. Nu e loc și nici timp de orgolii inutile”.

Accident violent provocat de un șofer care gonea prin București cu poliția pe urmele sale. „Mergea foarte haotic”

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 12-08-2025 13:30

NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Sebastian Burduja propune un candidat unic la Primăria București: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide”
Sebastian Burduja propune un candidat unic la Primăria București: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide”

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi judecăţi lucide”.

Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL. Se așteaptă acceptul liberalilor
Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL. Se așteaptă acceptul liberalilor

Preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi liderul USR Dominic Fritz au stabilit ca PNL şi USR să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei, pentru a nu diviza voturile dreptei, susţin surse politice pentru News.ro.  

Ana Ciceală, fost consilier general, intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Este susținută de două partide
Ana Ciceală, fost consilier general, intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Este susținută de două partide

Ana Ciceală, fost consilier general, şi-a lansat joi candidatura la Primăria Capitalei, fiind susţinută de două partide noi, SENS şi Uniunea pentru Reforma Statului şi Protecţia Drepturilor Fundamentale (URS.PDF).

Ciprian Ciucu, întrebat dacă alegerea în conducerea PNL este un pas spre candidatura la Primăria Capitalei. „Este important”
Ciprian Ciucu, întrebat dacă alegerea în conducerea PNL este un pas spre candidatura la Primăria Capitalei. „Este important”

Prim-vicepreşedintele interimar al PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că un vot de încredere din partea partidului este important şi a precizat că acesta i se pare un pas esenţial spre o eventuală candidatură la Primăria Capitalei.

Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

