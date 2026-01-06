Angajații unui spital au răscolit toate deșeurile și le-au scanat cu raze X pentru a găsi două inele aruncate de o pacientă

Angajații unui spital din statul american Iowa au avut parte de o misiune incredibilă.

După ce au aflat că o pacientă și-a aruncat din greșeală la gunoi două inele cu o mare valoare sentimentală, oamenii i-au sărit în ajutor.

Doar că mormanul imens de deșeuri i-a descurajat în primă fază. Însă le-au venit în ajutor colegii de la radiologie. Folosind un aparat mobil cu raze X, au început căutarea.

Inelele erau primite de pacientă de la bunicul ei

După aproape o oră și zeci de saci verificați, specialiștii au dat și de cele două inele.

Pacienta s-a emoționat până la lacrimi când a văzut că i-au fost recuperate bijuteriile. Femeia a explicat că le primise în dar de la bunicul său, drept urmare erau de neînlocuit.

