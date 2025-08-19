Reacția lui Ciprian Ciucu după ce a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: „Avem deja sondaje”

Stiri Politice
19-08-2025 | 17:55
ciprian ciucu
Inquam Photos / Codrin Unici

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi că vrea ca Guvernul să-şi asume o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei şi după aceea va face precizări despre o candidatură pentru un mandat de primar general.

autor
Alexandru Toader

Întrebat la finalul unei şedinţe a conducerii PNL dacă îşi asumă o candidatură la Primăria Capitalei sau există mai degrabă şanse pentru negocierea unui candidat comun de dreapta, el a subliniat că în acest moment nu va comunica nimic.

"În acest moment noi nu comunicăm nimic în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Voi comunica, inclusiv eu personal, dacă voi avea ceva de comunicat din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. E foarte important, avem deja sondaje şi comandate de alţii şi comandate de către noi. Ştim destul de bine cum stăm în acest moment, dar prefer să nu comunic în acest moment în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. (...) Vreau să văd că Guvernul îşi asumă în primul rând o dată a alegerilor, să o anunţe public, după care putem să discutăm despre asta", a precizat Ciucu.

Întrebat dacă a avut o discuţie până acum cu PSD privind calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, el a spus că, personal, nu a avut o astfel de discuţie. "Ştiu că s-a deschis subiectul în coaliţie în urmă cu vreo două săptămâni şi după care n-au mai venit la coaliţie", a adăugat Ciucu.

În ceea ce priveşte referendumul pentru Bucureşti, iniţiat de Nicuşor Dan înainte de a fi ales preşedinte, Ciucu a afirmat că "trebuie să fie asumat de către cineva" şi că prioritare sunt reformele, potrivit Agerpres.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, confirmat în fruntea PNL. Predoiu, Veștea, Ciucu și Pauliuc, noii prim-vicepreședinți ai formațiunii

"Trebuie să fie asumat de către cineva. Dar acum, în acest moment, ne concentrăm pe pachetul 2, ne concentrăm pe reformele de care România are nevoie, după care o să discutăm şi despre reforma Bucureştiului", a spus Ciprian Ciucu.

ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să cumpere timp

Sursa: Agerpres

Etichete: primaria capitalei, ciprian ciucu, candidat,

Dată publicare: 19-08-2025 17:55

Articol recomandat de sport.ro
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Citește și...
Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare. PNL, vot în unanimitate pentru asumarea răspunderii Guvernului
Stiri Politice
Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare. PNL, vot în unanimitate pentru asumarea răspunderii Guvernului

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, că PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, prin asumarea Guvernului. Pachetul ar urma să fie prezentat de premierul Ilie Bolojan săptămâna viitoare.

Ilie Bolojan, confirmat în fruntea PNL. Predoiu, Veștea, Ciucu și Pauliuc, noii prim-vicepreședinți ai formațiunii
Stiri Politice
Ilie Bolojan, confirmat în fruntea PNL. Predoiu, Veștea, Ciucu și Pauliuc, noii prim-vicepreședinți ai formațiunii

Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL, cursă în care a candidat singur, cu 976 voturi. Noii prim-vicepreședinți ai formațiunii sunt: Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Cătălin Predoiu.

Ciprian Ciucu, întrebat dacă alegerea în conducerea PNL este un pas spre candidatura la Primăria Capitalei. „Este important”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu, întrebat dacă alegerea în conducerea PNL este un pas spre candidatura la Primăria Capitalei. „Este important”

Prim-vicepreşedintele interimar al PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că un vot de încredere din partea partidului este important şi a precizat că acesta i se pare un pas esenţial spre o eventuală candidatură la Primăria Capitalei.

Recomandări
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului
Stiri actuale
Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12