Drulă vrea candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Spune că și Bolojan susține această variantă

Drulă spune că şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, susţine ideea unei candidaturi comune pentru alegerile care vor fi organizate la Bucureşti.

„Eu cred că ar fi bine să avem o candidatură comună, ştiu că şi Ilie Bolojan îşi doreşte să avem o candidatură comună PNL-USR, dar să ştiţi că aici poate mai e de discutat şi cu partidele reformiste mai mici, pentru că nu ar fi bine să spargem votul şi o mare parte din programul pe care îl au alte partide, noi îl putem prelua. Gândim la fel în termeni de oraşe moderne, de aer curat, de spaţii verzi, de o mobilitate modernă, aici e o mână întinsă pentru a discuta, ca să nu avem un vot fragmentat”, a afirmat Cătălin Drulă, joi seară, la Euronews România.

El a spus că a propus organizarea de voturi în două tururi, dar, dacă se va menţine votul într-un singur tur, este cu atât mai importantă coalizarea unor partide care au aceeaşi viziune pentru Bucureşti.

Fostul lider al USR a susţinut că vede „un parteneriat pe termen lung pe partea dreaptă”.

Drulă a declarat că nu ar exista un risc ca un contracandidat de la PSD să fie o ameninţare reală în cursa electorală, „la gradul de încredere în Bucureşti pe acea zonă”.

„Mai degrabă pe zona extremistă există un risc, inclusiv pe fondul acestei crize bugetare a statului care se resimte în buzunarele oamenilor şi există o nemulţumire”, e de părere Drulă.

