Temperaturi peste cele specifice în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni. Prognoza ANM

Meteorologii anunță temperaturi ușor peste normal în a doua jumătate a lunii ianuarie, după o perioadă mai rece și cu precipitații abundente.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice și local în cele centrale, dar și mai ridicate în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, dar și ușor mai coborâte, local, în nord-est și centru, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













