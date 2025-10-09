Cererea Parchetului General de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, anunțată în Parlamentul European. Cum a reacționat VIDEO

09-10-2025 | 13:34
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a anunțat, joi, la Strasbourg, cererea Parchetului General de ridicare a imunității parlamentare a senatoarei Diana Șoșoacă.

autor
Alexandru Toader,  Camelia Donțu

Parchetul General a anunţat oficial, luni (6 octombrie), punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de ”o inculpată, membru al Parlamentului European”, respectiv Diana Șoșoacă, pentru 11 infracţiuni.

În plenul de la Strasbourg, președinta Roberta Metsola a adus în discuție, cu Diana Șoșoacă prezentă în sală, demersul înaintat de Parchetul General.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, este vorba despre următoarele infracţiuni:

-► 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
-► 4 infracţiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
-► promovarea, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului;
-► negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
-► ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal

”Menţionăm că procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigaţii penale”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Șoșoacă va trebui să dea explicații inclusiv pentru incidentul de acum 4 ani, când o echipă de jurnaliști italieni a venit în țară pentru a-i cere opinia legată de măsurile aplicate de autorități în pandemie.

Povestea s-a terminat cu un scandal monstru, la capătul căreia jurnaliștii italieni au acuzat-o pe europarlamentara de acum că i-ar fi sechestrat. Diana Șoșoacă respinge în mod categoric aceste acuzații, dar doar în declarațiile sale publice, pentru că, în interior, în biroul procurorului care o anchetează, ea s-a prevalat de dreptul la tăcere. A refuzat, deocamdată, să dea orice declarație, cerând în primul rând să i se pună la dispoziție o copie după întregul dosar, pentru a vedea pe larg care sunt faptele care i se reproșează, dar mai ales pentru a vedea dovezile.

Pe de altă parte, referitor la declarațiile sale publice care au dus aceste acuzații, Diana Șoșoacă afirmă că ele au fost făcute în calitatea sa fie de parlamentar în Parlamentul României, fie de europarlamentar, și că, din punctul ei de vedere, nu i se poate reproșa, cu atât mai puțin cere socoteală într-un dosar penal pentru declarațiile făcute în calitatea sa de ales.

De asemenea, să nu uităm că Ministerul Public de la București a cerut în urmă cu exact 2 săptămâni ridicarea imunității sale sale europarlamentare.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va prezenta în plen această solicitare venită din partea procurorilor de la București, pe care o va trimite apoi comisiei juridice, urmând a i se decide soarta Dianei Șoșoacă, în ce măsură va fi ridicată sau nu imunitatea europarlamentară.

Un lucru este cert, ancheta de la București merge înainte și nu este exclus ca în curând să asistăm inclusiv la trimiterea ei în judecată. Până un alta, însă, Diana Șoșoacă se bucură totuși de prezumția de nevinovăție.

