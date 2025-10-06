Diana Șoșoacă, așteptată de procurori să răspundă acuzațiilor de propagandă legionară. E vizată de alte 11 infracțiuni

Eurodeputata Diana Șoșoacă este așteptată luni la Parchetul General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară și alte 11 infracțiuni grave

Ea a mai fost citată pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat la acea audiere, explicând că se afla la Bruxelles. Procurorul general Alex Florența a cerut Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare pentru a permite continuarea urmăririi penale.

Între acuzațiile aduse Dianei Șoșoacă se numără: patru infracțiuni de lipsire ilegală de libertate, patru infracțiuni privind promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime împotriva umanității, promovarea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea ideilor antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului, dar și ultraj.

În replică, Diana Șoșoacă susține că acest demers reprezintă o tentativă de execuție politică, motivată de faptul că ea a denunțat „dictatura globalistă” și a susținut cauze precum suveranitatea și libertatea poporului român. Ea afirmă că nu este vinovată de acuzațiile formulate și că este vânată și stigmatizată pentru ceea ce consideră că este apărarea adevărului.

Acuzațiile lansate de Diana Șoșoacă

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuţie politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în faţa adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunităţii mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român şi am denunţat dictatura globalistă. Ştiu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzaţiile mincinoase aruncate în spaţiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alţii vor să-l ascundă. Atunci când lupţi pentru suveranitate, libertate şi dreptate, eşti vânat, stigmatizat şi ameninţat", a afirmat Diana Şoşoacă.

De-a lungul timpului, Şoşoacă a fost implicată în mai multe controverse, inclusiv pentru promovarea cultului dictatorului Nicolae Ceaușescu, omagierea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu și a altor membri ai mișcării legionare, aspecte care au fost documentate și anchetate de Parchet.

