Diana Șoșoacă, așteptată de procurori să răspundă acuzațiilor de propagandă legionară. E vizată de alte 11 infracțiuni

Stiri Politice
06-10-2025 | 10:20
Diana Sosoaca
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Eurodeputata Diana Șoșoacă este așteptată luni la Parchetul General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară și alte 11 infracțiuni grave

autor
Mihai Niculescu

Ea a mai fost citată pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat la acea audiere, explicând că se afla la Bruxelles. Procurorul general Alex Florența a cerut Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare pentru a permite continuarea urmăririi penale.

Între acuzațiile aduse Dianei Șoșoacă se numără: patru infracțiuni de lipsire ilegală de libertate, patru infracțiuni privind promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime împotriva umanității, promovarea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea ideilor antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului, dar și ultraj.

În replică, Diana Șoșoacă susține că acest demers reprezintă o tentativă de execuție politică, motivată de faptul că ea a denunțat „dictatura globalistă” și a susținut cauze precum suveranitatea și libertatea poporului român. Ea afirmă că nu este vinovată de acuzațiile formulate și că este vânată și stigmatizată pentru ceea ce consideră că este apărarea adevărului.

Acuzațiile lansate de Diana Șoșoacă

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuţie politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în faţa adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunităţii mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român şi am denunţat dictatura globalistă. Ştiu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzaţiile mincinoase aruncate în spaţiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alţii vor să-l ascundă. Atunci când lupţi pentru suveranitate, libertate şi dreptate, eşti vânat, stigmatizat şi ameninţat", a afirmat Diana Şoşoacă.

Citește și
Diana Sosoaca
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar

De-a lungul timpului, Şoşoacă a fost implicată în mai multe controverse, inclusiv pentru promovarea cultului dictatorului Nicolae Ceaușescu, omagierea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu și a altor membri ai mișcării legionare, aspecte care au fost documentate și anchetate de Parchet.

Sursa: Agerpres

Etichete: diana sosoaca, audieri, legionari,

Dată publicare: 06-10-2025 10:12

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Diana Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la PICCJ: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere
Stiri actuale
Diana Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la PICCJ: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere

Europarlamentarul Diana Şoşoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora la care era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles.

Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar
Stiri Politice
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar

Europarlamentarul Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate parlamentară, în urma solicitării de ridicare a acesteia, formulată oficial de procurorul general al PÎCCJ.

Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că
Stiri actuale
Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că "România este o colonie franceză”

O postare pe rețelele sociale publicată de europarlamentara ”de extremă dreapta” Diana Șoșoacă sugerează că vicepreședintele SUA, JD Vance, ar fi îndemnat românii să „se elibereze de dominația franceză printr-o revoluție”, anunță Euronews.

SOS nu mai are grup parlamentar în Senat. Diana Șoșoacă a exclus trei senatori din partid
Stiri Politice
SOS nu mai are grup parlamentar în Senat. Diana Șoșoacă a exclus trei senatori din partid

Liderul SOS, Diana Șoșoacă, a transmis o notificare prin care anunță că grupul se desființează de la Senat deoarece a exclus trei senatori din partid. 

Diana Șoșoacă a votat cu „Vlad Țepeș”. Ce a putut să scrie cu pixul pe buletinul de vot
Alegeri prezidentiale 2025
Diana Șoșoacă a votat cu „Vlad Țepeș”. Ce a putut să scrie cu pixul pe buletinul de vot

Scrutinul de duminică nu a fost lipsit de incidente, însă minore. Unor alegători li s-a făcut rău, iar un bărbat și-a distrus buletinul de vot.

Recomandări
Când ar putea cere Sorin Oprescu eliberarea condiționată din pedeapsa de 10 ani. Ce l-ar putea determina să facă acest lucru
Stiri Justitie
Când ar putea cere Sorin Oprescu eliberarea condiționată din pedeapsa de 10 ani. Ce l-ar putea determina să facă acest lucru

Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă în custodia Poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”
iBani
Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”

Piața IT din România traversează o perioadă dificilă. Salariile multor angajați au scăzut, în timp ce unele companii au anunțat chiar concedieri.  

Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace
Stiri externe
Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace

Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28