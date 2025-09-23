Diana Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la PICCJ: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere

Europarlamentarul Diana Şoşoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora la care era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles.

„O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere”, susţine ea despre citaţie, adăugând: „Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”.

„Astăzi, 23 septembrie 2025, am fost citată la Parchetul General, în Dosarul nr. 336/76/P/2021, ca suspect. O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere! Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice şi diplomatice. În plus, avocatul meu se află în afara ţării. Dreptul meu la apărare este sfânt şi nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori!”, a susţinut Diana Şoşoacă, marţi, într-un comunicat de presă.

Ea a adăugat că „se aruncă pe piaţă ameninţarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală şi scandaloasă, menită să dea bine la televizor şi să justifice execuţiile publice comandate politic”.

„Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă şi nu o voi face vreodată. Dar nu accept şi nu voi accepta ca justiţia să fie transformată în bâtă politică împotriva mea şi împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume.

Le transmit public procurorilor şi celor care trag sforile din umbră: nu veţi reuşi! Nu puteţi să mă opriţi nici prin dosare fabricate, nici prin ameninţări, nici prin hărţuire! România şi Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică şi instituţională din ţara noastră! S.O.S. România va denunţa aceste abuzuri peste tot, în ţară şi în afara ţării, iar adevărul va ieşi la lumină”, a conchis Şoşoacă.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile formulate în urmă cu patru ani împotriva Dianei Şoşoacă şi a soţului său, când cei doi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













