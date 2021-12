VIDEO. Reportajul Rai 1 despre scandalul cu Șoșoacă. Senatorul "no vax", în principala presă italiană

Reportajul începe cu imaginea unei căruțe pe un drum din România, urmează o discuție cu medicul Adrian Marinescu și apoi se ajunge la incidentul cu Diana Șoșoacă.

“Interviul jurnalistei Rai Lucia Goracci cu senatorul no vax Diana Iovanovici Șoșoacă s-a încheiat în cel mai rău mod posibil . Trupa Tg1 a fost ‘răpită’ ore întregi și în ciuda intervenției poliției, situația a a fost ținută sub control doar datorită ambasadei Italiei”, notează jurnaliștii pe RaiNews.

Apoi, jurnaliștii povestesc cum au întrebat-o pe Șoșoacă despre numărul morților Covid și despre pandemie și cum situația a devenit tensionată, iar apoi senatorul a încuiat ușa, în prezenta soțului său și a unui colaborator.

“Goracci reușește să iasă și odată ce este afară le spune agenților totul, dar când se întoarce, situația degenerează. ‘Soțul senatorului m-a lovit cu pumnul’, a spus Goracci”, mai scriu jurnaliștii.

Ei adaugă că incidentul s-a încheiat opt ore mai târziu, după intervenția Ambasadei Italiei.

In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Lucia Goracci, è stata aggredita e sequestrata da una senatrice no vax. Questo è il racconto dell'accaduto. pic.twitter.com/TNV2Y71MeE