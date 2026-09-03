Tendințele vor trebui, însă, confirmate de datele din septembrie, explică el într-o postare.

Potrivit sociologului, AUR își menține poziția la un nivel foarte ridicat, în timp ce în formațiunea condusă de George Simion, are loc un proces de reechilibrare.

Ștefureac atrage atenția că sondajele realizate în perioada estivală trebuie interpretate cu o anumită rezervă, motiv pentru care INSCOP le publică rar.

„Nu cred foarte mult în măsurătorile politice din iulie-august, chiar dacă facem în fiecare an. Oamenii sunt mai detașați, mai puțin conectați la evenimente și nu au răbdare. De aceea, nici nu prea publicăm decât foarte rar. Evident însă, ele nu pot fi ignorate cu totul”, a scris directorul INSCOP Research pe Facebook.

Deși nu dezvăluie procentele exacte înregistrate de partide în măsurătorile din această vară, sociologul conturează clar direcția surprinsă de acestea: „Dacă ar fi să le luăm în considerare și se vor confirma în septembrie, vom vedea din nou schimbări și echilibrări. AUR rămâne sus, foarte sus, dar sub AUR lucrurile se reechilibrează”.

Directorul INSCOP asociază această evoluție cu prelungirea crizei politice, un factor care, în opinia sa, favorizează natural partidul condus de George Simion. „Prelungirea nepermisă a crizei politice nivelează raportul dintre partidele fostei coaliții și avantajează în mod natural AUR prin extinderea și consolidarea bazei sale”, explică Ștefureac.

„Este o reacție firească a populației extenuate și contrariate de contrastul revoltător dintre provocările economice, de securitate majore, cu presiuni maximale asupra veniturilor cetățenilor și detașarea reprezentanților politici care prioritizează certurile în locul construcției și responsabilității. Exact când e mai mare nevoie si de construcție și de responsabilitate, pentru că focul se întețește, iar “pompierii” de serviciu sunt în vacanță sau se ceartă dacă ar trebui să utilizeze benzină sau motorină pentru stingerea incendiului. Ambele scumpe oricum în aceste vremuri….” - a conchis sociologul.

Ce arăta Barometrul din luna mai

Pentru o perspectivă de ansamblu, ultimul Barometru Informat.ro–INSCOP, publicat în luna mai privind intenția de vot la alegerile parlamentare, plasa AUR detașat pe prima poziție. În funcție de gradul de mobilizare a alegătorilor, formațiunea se situa atunci în intervalul 38–41%.

O schimbare semnificativă se producea la acel moment pe locul al doilea: PNL trecea în fața PSD, cu un scor cuprins între 20% și 22%, în timp ce social-democrații ajungeau la 13–17%. USR se menținea în jurul pragului de 10%. Remus Ștefureac explica atunci că AUR era relativ stabil, în timp ce ascensiunea PNL era corelată cu creșterea popularității premierului Ilie Bolojan.

Potrivit sociologului, evoluțiile din intenția de vot pe timpul verii reflectă, în esență, nemulțumirea populației față de modul în care clasa politică gestionează actualele probleme economice și de securitate.