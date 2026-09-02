El a susţinut că "pesediştii acceptă acum doar un guvern condus de ei înşişi" pentru că "vor să anuleze reformele Guvernului Bolojan.", relatează Agerpres.

"Sorin Grindeanu a demis Guvernul şi acum dă vina pe PNL pentru că nu mai avem guvern. Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu. Românii ştiu că PSD şi AUR au dărâmat Guvernul şi au generat criza politică. Românii ştiu că PSD a dat jos Guvernul nu de dragul oamenilor, ci de frica reformelor pe care Guvernul Bolojan le-a implementat şi prin care a tăiat conducta de bani spre clientela PSD. Pesediştii acceptă acum doar un guvern condus de ei înşişi la putere fiindcă vor să anuleze reformele Guvernului Bolojan, să readucă risipa şi să se remufeze la banul public", a scris Mureşan pe Facebook.

Mureşan a precizat că PNL nu va accepta un "guvern iresponsabil controlat de PSD", despre care afirmă că ar putea anula eforturile făcute în ultimul an de Guvernul Bolojan şi de români.

"Dacă PSD vrea să guverneze, are deja o majoritate cu AUR pentru a o face, vedem zilnic cum utilizează această majoritate în Parlament. De ce PSD aşteaptă de la PNL să rezolve o problemă pe care PSD a creat-o? De ce nu foloseşte PSD aceeaşi majoritate cu AUR şi încearcă de şase luni să rupă PNL pentru a construi o majoritate din rămăşiţe? De ce vrea PSD să se legitimeze drept partid proeuropean cu voturile PNL, în timp ce formează zilnic o majoritate antieuropeană alături de AUR? Nu l-am auzit pe Sorin Grindeanu explicând până acum aceste contradicţii", a mai scris liberalul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că România nu are un Guvern cu puteri depline, iar PNL şi USR au alte urgenţe - "funcţiile, banii şi puterea".

"România nu are un Guvern. PNL şi USR au însă alte urgenţe: funcţiile, banii şi puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaţilor şi au declanşat circul: boicot, acuzaţii, alianţe inventate peste noapte şi, brusc, democraţia este pusă în pericol. Totul pentru două funcţii. PSD a pierdut, la rândul său, o funcţie în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul şi nu a inventat o criză politică pentru un post în minus. Dar PNL şi USR ne-au obişnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu şi lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că, pentru PNL şi USR, "regulile sunt bune cât timp le convin", iar când rezultatul nu le mai convine, "este în pericol chiar democraţia".

"Dacă tot vorbesc despre alianţe, despre care alianţă vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan îşi prelungeşte abuziv şederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament? PNL şi USR îşi plâng funcţiile, în timp ce românii aşteaptă un Guvern. PSD îşi doreşte să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern. Fiecare luptă pentru ce îl preocupă", a menţionat Grindeanu.

Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru funcția de premier

Siegfried Mureșan este propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR. În zilele următoare, președintele Nicușor Dan ar urma să poarte noi discuții cu liderii partidelor pentru desemnarea unui nou prim-ministru, după mai bine de 130 de zile de la demiterea în parlament a executivului Bolojan.

La acest moment, sunt vehiculate două propuneri de viitor premier, a spus deputatul liberal Ionel Bogdan, luni, într-o conferință de presă: Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR și Sorin Grindeanu din partea PSD.

„Nu am văzut ca UDMR sau alt partid sa-și retragă susținerea față de Siegfried Mureșan” a spus Bogdan, adăugând că decizia desemnării îi revine președintelui Nicușor Dan, care are posibilitatea de a avansa și un alt nume.

Până când președintele Nicușor Dan nu va decide asupra unui nou candidat la funcția de prim-ministru, UDMR nu va părăsi „barca comună” în care se află alături de PNL și USR. Formațiunea îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan, a subliniat liderul UDMR Kelemen Hunor într-un interviu pentru Maszol.

El a adăugat că toate celelalte informaţii sunt invenţii, poveşti.

Preşedintele UDMR a declarat că situaţia care durează de aproape patru luni este extrem de contraproductivă, deoarece clasa politică transmite astfel mesajul că este incapabilă să ajungă la un acord în interesul ţării. El îi reproşează însă lui Sigfried Mureșan faptul că a dispărut din spaţiul public după desemnarea sa.

„Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR.