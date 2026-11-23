Reacţia vine în contextul în care AUR a prezentat recent propriul raport referitor la momentul 6 decembrie 2024.

Potrivit Agerpres, Fritz a catalogat documentul AUR drept o „schemă de marketing”, dar a subliniat că problema de fond rămâne lipsa de transparenţă a statului. „Adevărul e că la doi ani de la acel moment - în care candidata USR, Elena Lasconi, era în turul 2 - nu ştim ce s-a întâmplat. Nu e o rană deschisă doar pentru unii. S-au anulat atunci voturile nu pentru un singur candidat, ci ale tuturor românilor”, a scris liderul USR pe pagina sa de Facebook.

Acesta a amintit că decizia de anulare a fost precedată de renumărarea tuturor voturilor, o manevră pe care o consideră menită să oprească „valul USR” înainte de alegerile parlamentare. Totodată, a evocat narativul din ultima săptămână de campanie, potrivit căruia Marcel Ciolacu ar fi putut intra în turul doi în locul Elenei Lasconi.

În loc de explicaţii pentru aceste două „ingerinţe brutale” în procesul democratic, Fritz denunţă o tăcere „inexplicabilă şi tot mai apăsătoare” la Cotroceni. „Tăcerea lentă a Preşedintelui este pământul fertil pe care grădinarul-şef George Simion creşte teoriile conspiraţioniste”, a afirmat el, cerând răspunsuri clare despre cine a luat deciziile, când şi pe ce bază.

Preşedintele USR a cerut şi sancţionarea instituţiilor care au eșuat să prevină această situaţie, criticând menţinerea unui „etern interimat militar la SRI”. „Nu putem să construim o democraţie reală fără răspunsuri reale, chiar dacă doare, şi chiar dacă între timp au mai existat şi alte urgenţe. România onestă are nevoie de onestitate, acum”, a conchis Dominic Fritz.