„Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”, spune liderul PNL, amintind că partidul va lua o decizie cu privire la guvernul propus în urma discuţiei pe care o va avea săptămâna viitoare cu premierul desemnat.

Preşedintele PNL a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă PNL ar fi dispus să formuleze o altă propunere de prim ministru în situaţia în care premierul desemnat nu ar reuşi să strângă în Parlament voturile necesare învestirii guvernului pe care îl va propune.

Premierul desemnat Tomac se întâlnește cu liderii PNL

„Am fixat pentru luni, la ora 11, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea. Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducera PNL va lua decizile în consecinţă, dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză şi după şedinţa Biroului Politic de săptămâna viitoare veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă”, a răspuns Ilie Bolojan.