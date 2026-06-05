Eugen Tomac, după explozia dronei din Portul Constanța: „Vigilența instituțiilor statului trebuie să crească”

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Data actualizării:
Eugen tomac agerpres

Premierul desemnat Eugen Tomac a reacționat, vineri, după incidentul exploziei dronei marine în Portul Constanța, el afirmând că este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit lui Tomac, cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine.

"Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public. De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie", transmite premierul desemnat Eugen Tomac, pe Facebook.

Eugen Tomac arată că "acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste".

"Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime. Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine", subliniază Tomac.

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O dronă a explodat vineri dimineață în Portul Constanța, determinând evacuarea și izolarea zonei. Potrivit prefectului județului Constanța, ar mai exista încă trei astfel de drone, elicoptere desfășurând misiuni de căutare și de supraveghere.

Nicușor Dan, primele declarații după ce o dronă maritimă a explodat

Preşedintele Nicuşor Dan a susținut vineri, declaraţii de presă înaintea participării la Summitul UE - Balcanii de Vest. El a explicat că a primit „toate informațiile” legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța.

Președintele a explicat faptul că a primit „toate informațiile” legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța și că nu vrea să le facă publice. El a explicat faptul că în cursul acestei zile autoritățile ar urma să aibă o imagine completă asupra situației.

„A existat informația că această dronă va exploda și, deci, toate persoanele au fost evacuate”, a declarat președintele.

În ceea ce privește posibilitatea unor alte drone în apropiere, Nicușor Dan a explicat că dacă vor fi identificate altele, acestea nu vor mai putea să se apropie de mal.

Reacția președintelui Nicușor Dan după explozia unei drone maritime în Portul Constanța

Sursa: News.ro

Etichete: eugen tomac, drona, explozie,

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