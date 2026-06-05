Eugen Tomac, după explozia dronei din Portul Constanța: „Vigilența instituțiilor statului trebuie să crească”

Potrivit lui Tomac, cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine.

"Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public. De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie", transmite premierul desemnat Eugen Tomac, pe Facebook.

Eugen Tomac arată că "acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste".

"Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime. Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine", subliniază Tomac.

O dronă a explodat vineri dimineață în Portul Constanța, determinând evacuarea și izolarea zonei. Potrivit prefectului județului Constanța, ar mai exista încă trei astfel de drone, elicoptere desfășurând misiuni de căutare și de supraveghere.