PSD îi oferă susținere, dar nu gratis, PNL și USR nu votează un cabinet care ar putea fi, sub influența social-democraților, iar cei de la UDMR nu sunt convinși de propunerea președintelui Nicușor Dan. În aceste condiții, Eugen Tomac trebuie să-și pună în aplicare calitățile de negociator, altfel se va întoarce la Bruxelles după nici 10 zile.

Constituția spune că premierul desemnat de președinte are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a-și face programul de guvernare, dar și ca să găsească miniștri.

Cum ar putea arăta viitorul Guvern

Eugen Tomac și-ar fi completat parțial lista cu nume pentru cele cel puțin 17 portofolii pe care le va avea în Executivul său.

Actualul consilier al președintelui pe politici economice este propus pentru un post de vicepremier.

Fotoliul de la Ministerul de Externe ar putea fi ocupat de Luca Niculescu, responsabil de aderarea țării la OECD. De Apărare ar putea să se ocupe Mihnea Motoc, care nu ar fi străin de această poziție, pe care a mai ocupat-o în guvernul tehnocrat Cioloș.

Educația i-ar putea reveni unui alt consilier al președintelui, Sorin Costreie, iar de la Spitalul Universitar, Cătălin Cîrstoiu ar putea să-și mute biroul la Ministerul Sănătății.

Pentru finanțele țării, lista e mai lungă. Favorit ar fi Bogdan Drăgoi, fost ministru în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. În calcule sunt însă și actualul ministru, Alexandru Nazare, sau Șerban Matei, director în cadrul BNR.

La Dezvoltare sunt luați în calcul doi arhitecți: primul, Șerban Țigănaș de la Cluj, sau Bogdan Cristea, consilier la Cotroceni.

Și la Cultură s-ar fi găsit deja o variantă, Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, partidul care l-a dat lumii politice și pe Eugen Tomac.

Pentru restul portofoliilor încă se caută pretendenți. Aceasta este însă cea mai mică problemă pentru alesul președintelui.

Marele semn de întrebare este susținerea de care va beneficia. Niciun partid nu și-a anunțat sprijinul necondiționat pentru Eugen Tomac în urma discuțiilor de la Cotroceni.

Varianta ideală dorită de președinte este ca acesta să beneficieze de susținerea partidelor din fosta coaliție de guvernare. De altfel, aceasta ar fi singura soluție pentru un guvern cu o majoritate fără emoții. Ar strânge 311 voturi, în condițiile în care pentru instalare este nevoie de cel puțin 233.

Varianta de compromis

Varianta de compromis ar fi ca Guvernul Tomac să fie susținut pe față de PSD, UDMR, Minorități și, foarte probabil, parlamentarii neafiliați. Scorul de 199 de voturi ar fi sub pragul necesar, dar ar mai putea primi cel puțin 34 din PNL și USR, partide trecute în opoziție în acest caz.

De altfel, Eugen Tomac este așteptat săptămâna viitoare în Parlament pentru discuții cu grupurile parlamentare.

Social-democrații nu au o problemă cu persoana aleasă de președinte, dar pun piciorul în prag pentru conținutul programului de guvernare.

Lia Olguța Vasilescu, lider PSD: În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț. Noi avem o problemă de persoană, noi avem o problemă de modul în care înțelege să respecte anumite condiționalități.

Liberalii și cei din USR au deja rezoluții votate prin care spun că nu vor participa într-un guvern aflat sub influența PSD.

Csoma Botond, purtător de cuvânt al UDMR: Decizia va fi luată numai după ce vom purta o discuție personală cu domnul Tomac, săptămâna viitoare. În acest moment nu pot să promit că vom vota guvernul în Parlament. Nu cred că este cea mai bună soluție acest guvern tehnocrat cu un guvern politic.

De partea cealaltă a baricadei, AUR nici nu ia în calcul să-i ofere sprijinul lui Tomac.

Dacă nu va reuși să strângă o majoritate, Eugen Tomac se va înscrie pe lista selectă a celor propuși care n-au avut putere de convingere, între aceștia: Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și Dacian Cioloș.