”Partidul Naţional Liberal ia act de decizia preşedintelui României de a-l nominaliza pe domnul Eugen Tomac în funcţia de prim-ministru desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorităţi parlamentare şi a unui nou guvern. PNL respectă atribuţiile constituţionale ale preşedintelui şi va analiza săptămâna viitoare, cu seriozitate, programul de guvernare şi formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”, anunţă PNL într-un comunicat oficial.

În acelaşi timp, Partidul Naţional Liberal reaminteşte decizia adoptată de conducerea partidului: PNL nu va participa la formarea şi nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect.

”Considerăm că actuala criză politică şi dificultăţile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluţie pentru viitorul ţării”, subliniază formaţiunea.

De asemenea, PNL anunţă că ”nu va susţine şi nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară şi buna guvernare”.

”România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în faţa partenerilor externi şi continuitate în implementarea reformelor asumate. PNL doreşte ieşirea cât mai rapidă din criza politică şi guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate şi o credibilitate limitate. Spiritul Constituţiei României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate. PNL rămâne consecvent în apărarea valorilor şi principiilor democratice şi interesului României”, menţionează PNL în poziţia oficială.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi nominalizarea lui Eugen Tomac, europarlamentar şi consilier onorific al şefului statului, pentru funcţia de premier. Tomac a fost alături de preşedinte în momentul anunţului.

Nicuşor Dan a spus despre Tomac că are ”şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie”. Tomac şi-a exprimat recunoştinţa pentru nominalizare şi a spus că va prezenta un Guvern tehnic, nu unul politic.