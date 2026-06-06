Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, are 10 zile la dispoziție pentru a-i convinge pe deputați și senatori chiar dintr-un birou pe care îl va ocupa săptămâna viitoare în Palatul Parlamentului că are un program solid de guvernare, dar și o listă de miniștri cu care să se mute la Palatului Victoria. De altfel, el a discutat deja la sediul guvernului chiar cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Luni și marți, Tomac va încerca să îi convingă pe cei de la PSD, PNL, USR, UDMR plus minorități, că are nevoie de cel puțin 233 de voturi, de altfel, numărul minim pentru ca Executivul să fie învestit și să treacă, practic, de votul din Parlament.

Dar fiecare partid are propriile cerințe. De pildă, PSD își dorește ca în viitorul program de guvernare să fie prinsă reducerea TVA pentru alimente și pentru medicamente, eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediul de creșterea copilului și veterani de război sau ridicarea plafonului pentru care pensionarii plătesc contribuții la sănătate și care este în prezent la 3.000 de lei. Social democrații vor să fie ridicat la 4.000 de lei.

Știm că până acum, avem și o listă de titulari pentru 8 portofolii dintr-un posibil guvern Tomac. Restul numelor de tehnocrați ar putea fi negociate chiar cu liderii partidelor.

Dragoș Pîslaru, de exemplu, a anunțat că-și dorește să continue la Ministerul Fondurilor Europene, doar că aici s-ar putea lovi de zidul PSD, asta pentru că Sorin Grindeanu nu și-l dorește acolo să continue într-un viitor guvern.

Iar liderii PNL și USR, cel mai probabil, îi vor spune luni lui Eugen Tomac că nu-și doresc ca social-democrați să facă parte din viitorul Executiv, fie doar și printr-o influență nici în rândul agențiilor de stat, nici în prefecturi sau în rândul secretarilor de stat - cerință impusă de altfel pentru a vota Executivul Tomac.

Iar cei din UDMR spun că doar o minune i-ar face să-l susțină pe Eugen Tomac, despre care Kelemen Hunor spune că este nepotrivit pentru funcția de premier.