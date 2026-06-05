Eugen Tomac s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan, fiind așteptat la Palatul Victoria după ședința de guvern de vineri, explică surse politice pentru Știrile ProTV.

Tot vineri, decretul prin care preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a desemnat pe Eugen Tomac candidat pentru funcţia de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial.

„Se desemnează domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 din Constituţia României, republicată”, se arată în documentul semnat de preşedintele Nicuşor Dan. Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier. Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Ce a spus Ilie Bolojan despre nominalizarea lui Eugen Tomac

În ceea ce privește nominalizarea lui Eugen Tomac, premierul interimar Ilie Bolojan, a explicat că are „rezerve” cu privire la faptul că un guvern tehnocrat, care nu are o susţinere fără echivoc în Parlament, poate livra rezultate în perioada următoare. În plus, Ilie Bolojan a dezvăluit că Eugen Tomac l-a contactat pe secretarul general al PNL, Dan Motreanu, iar după întâlnirea cu premierul desemnat va fi convocat forul de conducere al partidului pentru a decide poziția oficială.

„Dacă ar fi să fac câteva consideraţii legate de această propunere, aş spune că avem rezerve faţă de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. De ce sunt aceste rezerve? Pe de o parte pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate care sunt bine intenţionaţi, e nevoie ca el să aibă o susţinere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei, nu vrei, ajungi la o susţinere parlamentară, or, ce se va întâmpla, aşa cum am văzut că s-a întâmplat şi în ultimele 10-11 luni, atunci când Guvernul va fi pus în situaţia şi nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susţine aceste măsuri”, a declarat premierul demis.

El a mai atras atenția că incertitudinea legată de susținerea unui guvern format de Eugen Tomac în Parlament ar putea afecta inclusiv relația României cu Comisia Europeană. Ilie Bolojan a explicat că măsurile negociate cu Bruxelles-ul ar putea fi schimbate în Parlament până la punctul în care să nu mai respecte înțelegerile asumate, ceea ce ar putea genera probleme bugetare, cheltuieli suplimentare și venituri mai mici pentru stat.