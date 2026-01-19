Ce l-a asigurat Nicușor Dan pe șeful forțelor NATO din Europa. Generalul SUA Alexus G. Grynkewich, promisiune la Cotroceni

Stiri Politice
19-01-2026 | 20:00
×
Codul embed a fost copiat

Cel mai important comandant operațional NATO, un general american, este, în aceste zile, în România.

autor
Teodora Suciu

Vizita sa are loc în contextul unei relații fragile între Europa și Statele Unite și în condițiile în care americanii au anunțat că retrag aproximativ o mie de militari din țara noastră.

Pentru început, s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a discutat cu generalul Grynkewich despre provocările de securitate din regiune, inclusiv incursiunile de drone din țara noastră. L-a asigurat pe oficialul NATO că România va crește bugetul pentru apărare.

Generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul esențial al României pentru securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre. (...) A subliniat că NATO acordă o atenție continuă evoluțiilor de securitate regionale și întreprinde măsurile necesare pentru a descuraja orice acțiuni ostile.

Citește și
Marius Lazurca
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă i-a fost propusă şefia SRI sau SIE: „Nu pot confirma sau infirma”

Premierul Ilie Bolojan a adus în discuție operațiunea NATO „Santinela Estică” de întărire a apărării la granița estică a Alianței. Bolojan i-a detaliat generalului cum întenționăm să folosim fondurile SAFE pentru modernizarea armatei.

Generalul Alexus G. Grynkewich: „Angajamentul Statelor Unite față de structura militară integrată a Alianței rămâne. Santinela Estică va acoperi întregul flanc estic al Alianței, de la Nord până la Marea Neagră și Marea Mediterană, oriunde am putea vedea o amenințare din partea rușilor”.

Din calitatea sa de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO, Generalul Alexus G. Grynkewich conduce Comandamentul Aliat pentru Operații, responsabil de desfășurarea tuturor operațiunilor militare ale NATO. Totodată, este comandantul Comandamentului European al Statelor Unite, având în subordine peste 80 de mii de militari și personal civil.

A preluat aceste două funcții în iulie 2025. Generalul Grynkewich este pilot comandant de F-16 și F-22, cu peste 2.300 de ore de zbor.

Va vizita și baza de la Cincu, unde se află grupul de luptă multinațional, condus de Franța dar și comandamentul militar NATO din Sibiu, care are misiunea de a coordona operațiuni terestre NATO în caz de criză.

Generalul Alexus G. Grynkewich: „Angajamentul Statelor Unite față de structura militară integrată a Alianței rămâne. Santinela Estică va acoperi întregul flanc estic al Alianței, de la Nord până la Marea Neagră și Marea Mediterană, oriunde am putea vedea o amenințare din partea rușilor”.

Din calitatea sa de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO, Generalul Alexus G. Grynkewich conduce Comandamentul Aliat pentru Operații, responsabil de desfășurarea tuturor operațiunilor militare ale NATO. Totodată, este comandantul Comandamentului European al Statelor Unite, având în subordine peste 80.000 de militari și personal civil.

A preluat aceste două funcții în iulie 2025. Generalul Grynkewich este pilot comandant de F-16 și F-22, cu peste 2.300 de ore de zbor.

Va vizita și baza de la Cincu, unde se află grupul de luptă multinațional, condus de Franța dar și comandamentul militar NATO din Sibiu, care are misiunea de a coordona operațiuni terestre NATO în caz de criză.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fostul reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, spune că prin această vizită SUA confirmă că rămâne implicată în Alianța Nord-Atlantică.

General (r) Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă: „Această vizită demonstrează că există continuitate. Aceasta spune că există continuitate și din punct de vedere al participării Statelor Unite la planurile regionale de apărare și descurajare”.

Corespondent PRO TV: „În cadrul vizitei sunt dezbătute și probleme operaționale. În centrul discuției va sta modul în care se poate aplica planul regional de Apărare al Alianței care vizează zona Mării Negre și a Mării Mediterane. Documentul este unul dintre cele trei adoptate de NATO ca răspuns la conflictul din Ucraina. Strategia este secretă și are ca obiectiv o apărare eficientă în caz de orice amenințare. Stabilește numărul de forțe, capabilitățile și nivelurile de pregătire ce sunt necesare pentru a apăra flancul sud-estic al Alianței”.

Sursa: Pro TV

Etichete: NATO, nicusor dan, general,

Dată publicare: 19-01-2026 20:00

Articol recomandat de sport.ro
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Citește și...
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă i-a fost propusă şefia SRI sau SIE: „Nu pot confirma sau infirma”
Stiri Politice
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă i-a fost propusă şefia SRI sau SIE: „Nu pot confirma sau infirma”

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirma sau infirma dacă președintele Nicușor Dan i-a propus conducerea SRI ori a SIE.

Recomandări
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor
Stiri actuale
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor

În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.

Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case
Stiri actuale
Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case

A început cea mai rece săptămână din această iarnă. Deja s-au înregistrat -20 de grade în zori, iar acum polul frigului a fost în Maramureş.

Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”
Stiri externe
Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”

Anchetatorii au descoperit o îmbinare defectă pe şine după deraierea unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Ianuarie 2026

45:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28