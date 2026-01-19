Ce l-a asigurat Nicușor Dan pe șeful forțelor NATO din Europa. Generalul SUA Alexus G. Grynkewich, promisiune la Cotroceni

Cel mai important comandant operațional NATO, un general american, este, în aceste zile, în România.

Vizita sa are loc în contextul unei relații fragile între Europa și Statele Unite și în condițiile în care americanii au anunțat că retrag aproximativ o mie de militari din țara noastră.

Pentru început, s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a discutat cu generalul Grynkewich despre provocările de securitate din regiune, inclusiv incursiunile de drone din țara noastră. L-a asigurat pe oficialul NATO că România va crește bugetul pentru apărare.

Generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul esențial al României pentru securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre. (...) A subliniat că NATO acordă o atenție continuă evoluțiilor de securitate regionale și întreprinde măsurile necesare pentru a descuraja orice acțiuni ostile.

Premierul Ilie Bolojan a adus în discuție operațiunea NATO „Santinela Estică” de întărire a apărării la granița estică a Alianței. Bolojan i-a detaliat generalului cum întenționăm să folosim fondurile SAFE pentru modernizarea armatei.

Generalul Alexus G. Grynkewich: „Angajamentul Statelor Unite față de structura militară integrată a Alianței rămâne. Santinela Estică va acoperi întregul flanc estic al Alianței, de la Nord până la Marea Neagră și Marea Mediterană, oriunde am putea vedea o amenințare din partea rușilor”.

Din calitatea sa de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO, Generalul Alexus G. Grynkewich conduce Comandamentul Aliat pentru Operații, responsabil de desfășurarea tuturor operațiunilor militare ale NATO. Totodată, este comandantul Comandamentului European al Statelor Unite, având în subordine peste 80 de mii de militari și personal civil.

A preluat aceste două funcții în iulie 2025. Generalul Grynkewich este pilot comandant de F-16 și F-22, cu peste 2.300 de ore de zbor.

Va vizita și baza de la Cincu, unde se află grupul de luptă multinațional, condus de Franța dar și comandamentul militar NATO din Sibiu, care are misiunea de a coordona operațiuni terestre NATO în caz de criză.

Generalul Alexus G. Grynkewich: „Angajamentul Statelor Unite față de structura militară integrată a Alianței rămâne. Santinela Estică va acoperi întregul flanc estic al Alianței, de la Nord până la Marea Neagră și Marea Mediterană, oriunde am putea vedea o amenințare din partea rușilor”.

Din calitatea sa de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO, Generalul Alexus G. Grynkewich conduce Comandamentul Aliat pentru Operații, responsabil de desfășurarea tuturor operațiunilor militare ale NATO. Totodată, este comandantul Comandamentului European al Statelor Unite, având în subordine peste 80.000 de militari și personal civil.

A preluat aceste două funcții în iulie 2025. Generalul Grynkewich este pilot comandant de F-16 și F-22, cu peste 2.300 de ore de zbor.

Va vizita și baza de la Cincu, unde se află grupul de luptă multinațional, condus de Franța dar și comandamentul militar NATO din Sibiu, care are misiunea de a coordona operațiuni terestre NATO în caz de criză.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fostul reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, spune că prin această vizită SUA confirmă că rămâne implicată în Alianța Nord-Atlantică.

General (r) Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă: „Această vizită demonstrează că există continuitate. Aceasta spune că există continuitate și din punct de vedere al participării Statelor Unite la planurile regionale de apărare și descurajare”.

Corespondent PRO TV: „În cadrul vizitei sunt dezbătute și probleme operaționale. În centrul discuției va sta modul în care se poate aplica planul regional de Apărare al Alianței care vizează zona Mării Negre și a Mării Mediterane. Documentul este unul dintre cele trei adoptate de NATO ca răspuns la conflictul din Ucraina. Strategia este secretă și are ca obiectiv o apărare eficientă în caz de orice amenințare. Stabilește numărul de forțe, capabilitățile și nivelurile de pregătire ce sunt necesare pentru a apăra flancul sud-estic al Alianței”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













